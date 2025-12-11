Corte de Santiago eleva a $70 millones indemnización a hombre que fue detenido y torturado por agentes de la DINA

En fallo dividido, la Segunda Sala del tribunal de alzada ordenó un aumento al monto resarcitorio en proporción al daño acreditado.

La Corte de Apelaciones de Santiago decidió elevar la indemnización que el Estado deberá pagar a un hombre que fue detenido y torturado durante la dictadura cívico-militar.

En fallo dividido, con el voto en contra del abogado Plaza Reveco, la Segunda Sala del tribunal de alzada confirmó la sentencia dictada por el 29º Juzgado Civil de Santiago y ordenó un aumento al monto resarcitorio en proporción al daño acreditado.

En concreto, la corte fijó en $70.000.000 el monto de la indemnización que el fisco deberá pagar por concepto de daño moral a Juvenal Cortés, quien fue detenido el 15 de noviembre de 1974 y sometido a torturas por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).

“Considerando que quien demanda reclama el resarcimiento de su propio daño, esto es, se trata de una víctima directa del ilícito cometido en su contra por agentes del Estado, es posible inferir que se ha verificado a su respecto una lesión de especial intensidad”, señala el fallo.

El documento agrega que “teniendo en consideración la forma en que se sucedieron los hechos y, en particular, que el demandante fue detenido sin orden judicial en Santiago en noviembre de 1974 y que entre dicho mes y junio de 1976 fue esposado y golpeado con puños y armas de fuego e introducido en una camioneta Chevrolet, donde fue vendado, para luego ser traslado a diversos centros clandestinos de detención, lugares en los que fue amenazado, golpeado, incomunicado, sujeto a condiciones degradantes y torturado, y que a raíz de lo anterior sufrió consecuencias físicas, como correctamente tiene por asentado el tribunal; es posible presumir la afectación que ha padecido”.

“Se confirma la sentencia de fecha catorce de octubre de 2024, con declaración que: Se fija en la suma de setenta millones ($70.000.000) la indemnización por concepto de daño moral que deberá pagar el fisco de Chile a la demandante”, cierra el fallo.