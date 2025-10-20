País corte de luz

Corte de luz: CGE inicia reposición en Puente Alto y La Pintana tras “falla de transmisión ajenas” a la empresa

Por CNN Chile

20.10.2025 / 16:53

La eléctrica hizo un llamado a verificar automáticos y, de persistir el problema, se comuniquen a sus canales oficiales.

Durante la tarde de este lunes se registró un corte de luz masivo en la Región Metropolitana que mantuvo sin el suministro eléctrico a cientos de miles de clientes.

Las comunas más afectadas fueron Puente Alto, La Florida y La Pintana.

Al respecto, CGE informó que a eso de las 16:40 inició el proceso de normalización del suministro que se generó “tras una falla de transmisión ajenas a CGE”.

En esa línea, indicaron a las y los clientes que verifiquen sus automáticos y si continúan sin luz, se comuniquen con el número de cliente a los distintos canales de atención.

