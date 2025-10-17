Corte de Apelaciones revoca arresto domiciliario de Ojeda y ordena su regreso a prisión preventiva

La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco revocó la medida de arresto domiciliario total del desaforado diputado Mauricio Ojeda, por lo que deberá volver a prisión preventiva.

La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco revocó la medida cautelar de arresto domiciliario total en que se encontraba el desaforado diputado Mauricio Ojeda, ordenando su reingreso a prisión preventiva.

Cabe recordar que Ojeda está siendo investigado por presuntos delitos de fraude al fisco consumado y un fraude al fisco frustrado.

El Ministerio Público indaga la transferencia irregular de más de $730 millones desde el Gobierno Regional de La Araucanía a las fundaciones Folab y Educc, bajo el pretexto de realizar capacitaciones para mujeres en Temuco y Padre Las Casas.

Los descargos de Ojeda

A través de su cuenta de Instagram, Ojeda manifestó su disconformidad con la resolución de la Corte de Apelaciones de Temuco.

“Es un chiste entrar y salir en cinco oportunidades (…) Sepan que entre más golpes, más fuerte me hago”, expresó.