Corte de Apelaciones mantiene arresto domiciliario total para Daniel Jadue

La medida cautelar, dictada por el Tercer Juzgado de Garantía, se mantiene vigente mientras continúa la investigación penal en su contra por presuntas irregularidades vinculadas a su gestión en la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp).

La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó este viernes que el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, deberá continuar bajo arresto domiciliario total, rechazando el intento de su defensa por modificar la medida cautelar impuesta en su contra.

La resolución del tribunal de alzada se produjo tras revisar la apelación presentada por la defensa, que buscaba revertir la decisión adoptada previamente por el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago.

Sin embargo, los magistrados decidieron confirmar la cautelar y, además, desestimar un recurso de amparo presentado contra ese juzgado.

Con esto, Jadue deberá permanecer en su domicilio, sin posibilidad de abandonar su residencia durante el periodo que dure la investigación penal, la cual fue reabierta el pasado 8 de octubre.

Contexto del caso: ¿Qué pasó?

Jadue fue formalizado por presuntos delitos relacionados con la gestión de la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp).

Actualmente, se encuentra en calidad de formalizado, a la espera de que concluyan los 60 días fijados por el tribunal para que la Fiscalía complete las diligencias pendientes.

Una vez cumplido ese plazo, el Ministerio Público podría presentar una acusación formal, momento en el cual el exalcalde volvería a adquirir la calidad de acusado.