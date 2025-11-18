País francisco pulgar

Corte de Apelaciones mantiene arresto domiciliario total a Francisco Pulgar: Diputado desaforado está acusado por violación

Por CNN Chile

18.11.2025 / 17:19

La instancia revocó la decisión del Juzgado de Garantía de Talca que había rebajado la medida cautelar de Pulgar el pasado 10 de noviembre.

La Corte de Apelaciones de Talca acogió este martes los argumentos presentados por la Fiscalía del Maule y confirmó el arresto domiciliario total del diputado desaforado Francisco Pulgar.

Esa resolución, que fue adoptada tras la presentación de nuevos antecedentes por parte de su defensa, incluía además la prohibición de salir del país, restricción de contacto con la víctima y firma semanal en Carabineros de Teno. Sin embargo, quedó sin efecto.

Los cargos que se le imputan a Pulgar

Pulgar enfrenta actualmente cargos por presuntos delitos de violación a una menor de edad, mayor de 14 años, en calidad de imputado y acusado por un hecho único y otro reiterado, los cuales podrían significarle hasta 12 años de prisión.

Desde su formalización, el diputado ha pasado por 110 días de prisión preventiva y 264 días en arresto domiciliario total, medida que ahora fue rebajada.

El tribunal fijó para el 24 de noviembre una nueva audiencia en la que se evaluará la solicitud de la defensa de reabrir la investigación.

