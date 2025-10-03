Corte de Apelaciones de Valparaíso ordena desalojo de megatoma en San Antonio donde viven cerca de 10 mil personas

Se ordenó coordinar medidas para que las personas puedan ser trasladadas a otro lugar para ser albergadas.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó el desalojo de la megatoma ubicada en San Antonio (Región de Valparaíso), accediendo a la solicitud realizada por los dueños del terreno.

En la resolución se señala que el procedimiento se deberá coordinar con los ministerios de Vivienda, Bienes Nacionales, Desarrollo Social e Interior para implementar en forma transitoria un recinto que “reúna las condiciones adecuadas donde las personas desalojadas sean albergadas o cobijadas” luego del desalojo.

Actualmente, cerca de 10 mil personas residen en el asentamiento irregular.

Diego Pereira, abogado de la Inmobiliaria San Antonio S.A., que representa a los dueños del terreno donde está la toma, señaló a Radio Bío Bío que ellos no están dispuestos a negociar con quienes habitan el lugar.

“Nunca hemos estado disponibles para negociar con los usurpadores porque, precisamente, ellos atentaron en contra del derecho de propiedad de mis representados, y nunca ha sido una situación que se haya pensado en circunstancia”, dijo.

El pasado 11 de septiembre, los dueños del paño solicitaron al tribunal activar la sentencia dictada por la Corte Suprema. Esto, luego de que fracasara la mesa tripartita conformada por el Ministerio de Vivienda y la Municipalidad de San Antonio, que buscaba crear condiciones para la venta del terreno a 3.700 familias organizadas en cooperativas.