Corte de Apelaciones de Santiago ordena extender patente comercial a McDonald’s en Providencia

En un fallo unánime, la Cuarta Sala del tribunal de alzada determinó que la Municipalidad de Providencia otorgue la patente comercial para el funcionamiento de un AutoMac en la avenida Francisca Bilbao.

La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó a la Municipalidad de Providencia otorgar la patente de funcionamiento a un local de McDonald’s ubicado en avenida Francisco Bilbao N°0103, luego de acoger el recurso de reclamación interpuesto por Arcos Dorados Restaurantes de Chile SpA, empresa que administra la franquicia en el país.

¿Qué resolvió el tribunal?

En un fallo unánime, la Cuarta Sala del tribunal de alzada determinó que el municipio actuó de forma arbitraria al denegar la patente, pese a que la Dirección de Obras Municipales (DOM) ya había otorgado la recepción definitiva del inmueble.

“La municipalidad estableció un actuar arbitrario al denegar la patente, tras haber otorgado la DOM la recepción definitiva del inmueble”, señaló el fallo.

Según la resolución, la empresa reclamante desarrolla la actividad económica de franquiciada de McDonald’s, y dentro de ese marco construyó y buscó operar un restaurante con servicio de AutoMac en el lugar.

Para ello, obtuvo el Certificado de Informaciones Previas en abril de 2022 y el Permiso de Edificación de Obra Nueva N°30, emitido en septiembre del mismo año, que incluía el plano aprobado con la línea de AutoMac.

El tribunal explicó que, aunque el local se encuentra en una zona de uso preferentemente residencial y de equipamiento restringido, la DOM exigió obras adicionales de reforzamiento, las que fueron ejecutadas por la empresa antes de recibir la recepción definitiva del inmueble.

Posteriormente, el 19 de junio de 2023, Arcos Dorados solicitó la patente comercial e industrial N°11.196, con el giro “actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas”, correspondiente al código 561000 del Servicio de Impuestos Internos (SII).

Sin embargo, el 7 de agosto de 2024, la Dirección de Atención al Contribuyente del municipio otorgó la patente definitiva excluyendo el servicio móvil de comida o comida al paso, lo que motivó el reclamo judicial.

El fallo consignó que la Municipalidad de Providencia modificó un criterio interpretativo previamente asentado respecto del concepto de “servicio al auto” y su prohibición en ciertas zonas.

“Corresponde acoger el reclamo de ilegalidad, dejando sin efecto el acto impugnado y ordenando al municipio dictar un nuevo acto administrativo conforme a derecho”, determinó la Corte.

Respuesta del municipio

Desde la Municipalidad de Providencia informaron a Emol que tomaron conocimiento de la resolución judicial, la cual ordena otorgar la patente definitiva al local de McDonald’s.

La institución agregó que el fallo “reconoce la vigencia de la ordenanza municipal que regula estrictamente los denominados ‘servicios al auto’, la cual seguirá siendo aplicada en resguardo de la planificación urbana”.

El 30 de octubre de 2024, Arcos Dorados Restaurantes de Chile SpA presentó un reclamo ante la Corte de Apelaciones de Santiago, luego de que la Municipalidad de Providencia entregara la patente comercial del local, pero sin incluir el servicio de AutoMac.