Corte de Apelaciones de Arica confirma que sujeto abatido por ataque armado era funcionario del tribunal

El pleno de ministros de la Corte también activó un protocolo de apoyo institucional y contención para los funcionarios del tribunal, además de colaborar plenamente con las autoridades en la investigación.

La Corte de Apelaciones Arica se refirió este jueves al grave incidente registrado en el edificio del organismo, luego de que un hombre ingresara y atacara con un arma blanca al administrador del tribunal de alzada.

El atacante fue abatido por personal policial y fue identificado como un funcionario de la Corte de Apelaciones. La víctima, en tanto, se encuentra en estado grave, fuera de riesgo vital y recibiendo atención médica.

La presidenta de la instancia, María Verónica Quiroz Fuenzalida, detalló que el afectado fue operado de urgencia y actualmente se encuentra estable.

“El pleno de ministros de la Corte de Apelaciones de Arica ha dispuesto todas las acciones correspondientes, tanto en materia administrativa como de apoyo institucional, para brindar contención y acompañamiento a los funcionarios del tribunal de alzada, y prestar toda colaboración a las autoridades competentes en el esclarecimiento de los hechos”, sostuvo un comunicado del tribunal.

El atacante y el desenlace

El agresor, cuya identidad aún no ha sido difundida por las autoridades, atacó al funcionario “en reiteradas ocasiones” con un cuchillo, según detalló el subprefecto Julio Ceballo, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI.

Personal de Carabineros y Gendarmería que se encontraba en el lugar respondió de inmediato utilizando sus armas de servicio, provocando la muerte del atacante dentro de las dependencias del tribunal.

El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, confirmó que el fallecido es efectivamente el sujeto que atacó al funcionario y que equipos especializados, incluidos ECOH, PDI, Carabineros y Gendarmería, se encuentran en el lugar realizando las diligencias necesarias para esclarecer la dinámica de los hechos.

Hasta el momento, se desconocen los motivos que llevaron al agresor a cometer el ataque, y la investigación sigue en curso bajo la supervisión del Ministerio Público y la Brigada de Homicidios de la PDI.