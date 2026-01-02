Corte de Apelaciones de Santiago acoge por unanimidad querella de capítulos contra exfiscal Manuel Guerra

El fallo, adoptado de manera unánime, se produce tras revisar los antecedentes expuestos por la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota y concluye que se cumplen los requisitos legales para levantar el fuero del expersecutor.

La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió este viernes acoger la querella de capítulos presentada contra el exfiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, una decisión que abre el camino para su eventual formalización penal.

Con ello, se habilita el inicio del antejuicio y la posibilidad de imputarle cargos criminales.

La acción judicial fue presentada por el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, quien explicó que el mecanismo de la querella de capítulos era necesario debido a que los hechos atribuidos a Guerra habrían ocurrido entre 2015 y 2021, periodo en el que ejercía como autoridad y contaba con fuero.

Tras conocerse la resolución, Carrera valoró la decisión del tribunal y señaló que se trata de una etapa más dentro de una investigación en desarrollo.

“Estamos muy conformes con el fallo. Da cuenta de la solidez de los antecedentes y de los fundamentos que sustentan esta investigación”, afirmó.

Desde la Fiscalía precisaron que este procedimiento no implica un pronunciamiento sobre la culpabilidad del exfiscal, sino que busca determinar si los antecedentes alcanzan el estándar mínimo para levantar el fuero y permitir la formalización, así como la eventual solicitud de medidas cautelares.

De acuerdo con el comunicado oficial del Ministerio Público, una vez vencidos los plazos para una posible apelación de la defensa —incluida una eventual presentación ante la Corte Suprema—, la Fiscalía quedará en condiciones de solicitar fecha para una audiencia de formalización, en la que se imputarían los delitos de cohecho agravado, violación de secreto y prevaricación administrativa.

Por ahora, el proceso queda a la espera de los próximos pasos judiciales, mientras la causa avanza hacia una etapa clave que podría marcar un precedente en la investigación de eventuales irregularidades al interior del Ministerio Público.

Guerra es investigado por presuntamente haber compartido información reservada mientras ejercía como jefe de la Fiscalía Metropolitana Oriente con el abogado Luis Hermosilla, actualmente bajo arresto domiciliario en el marco del Caso Audios.

Los intercambios investigados estarían vinculados a causas de alto impacto público, como Penta, Dominga y Exalmar, además de eventuales pagos detectados en la investigación del Caso Muñeca Bielorrusa.