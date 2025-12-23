Corte de Apelaciones de Punta Arenas confirmó condena contra biólogo chileno por violación durante expedición antártica

La Fiscalía de Magallanes relevó la sentencia contra Jorge Gallardo Cerda, señalando que hubo "serias dificultades" para llevar adelante la investigación debido a "lo apartado y lo inhóspito del lugar donde ocurrieron los hechos" y a la "dificultad para la obtención de pruebas".

La Corte de Apelaciones de Punta Arenas confirmó la condena contra el biólogo chileno Jorge Gallardo Cerda, por el delito de violación durante una expedición antártica.

La sentencia estableció 300 días de presidio efectivo.

El hecho ocurrió en 2019 en las Islas Shetland del Sur, en la Antártica. La afectada es una científica francesa con quien compartía una carpa al momento del delito.

Desde la Fiscalía de Magallanes y de la Antártica Chilena señalaron: “Estamos muy conformes, puesto que el día de hoy la Corte de Apelaciones de Punta Arenas ha confirmado la sentencia condenatoria dictada en contra de un científico chileno por el delito de violación cometido en territorio antártico chileno en perjuicio de una víctima de nacionalidad francesa”.

La decisión “es muy importante, puesto que esta investigación desde el inicio tuvo serias dificultades para ser llevada a efecto. En particular, lo apartado y lo inhóspito del lugar donde ocurrieron los hechos; en segundo lugar, la dificultad para la obtención de pruebas”.

Asimismo, el fiscal regional Cristian Crisosto remarcó que “lo más importante es que la víctima confió en la Fiscalía y junto al trabajo de la PDI logramos llevar este caso a juicio y lograr esta sentencia condenatoria. Quizás es discutible la pena concreta a la cual fue condenado, lo importante para nosotros es el hecho de la sentencia condenatoria”.

También es relevante que “esto nos invita a poder decirle a las víctimas que estamos con ustedes, denuncien, que la fiscalía siempre los va a estar acompañando y apoyando”.