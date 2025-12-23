País punta arenas

Corte de Apelaciones de Punta Arenas confirmó condena contra biólogo chileno por violación durante expedición antártica

Por CNN Chile

23.12.2025 / 08:39

{alt}

La Fiscalía de Magallanes relevó la sentencia contra Jorge Gallardo Cerda, señalando que hubo "serias dificultades" para llevar adelante la investigación debido a "lo apartado y lo inhóspito del lugar donde ocurrieron los hechos" y a la "dificultad para la obtención de pruebas".

La Corte de Apelaciones de Punta Arenas confirmó la condena contra el biólogo chileno Jorge Gallardo Cerda, por el delito de violación durante una expedición antártica.

La sentencia estableció 300 días de presidio efectivo.

El hecho ocurrió en 2019 en las Islas Shetland del Sur, en la Antártica. La afectada es una científica francesa con quien compartía una carpa al momento del delito.

Desde la Fiscalía de Magallanes y de la Antártica Chilena señalaron: “Estamos muy conformes, puesto que el día de hoy la Corte de Apelaciones de Punta Arenas ha confirmado la sentencia condenatoria dictada en contra de un científico chileno por el delito de violación cometido en territorio antártico chileno en perjuicio de una víctima de nacionalidad francesa”.

La decisión “es muy importante, puesto que esta investigación desde el inicio tuvo serias dificultades para ser llevada a efecto. En particular, lo apartado y lo inhóspito del lugar donde ocurrieron los hechos; en segundo lugar, la dificultad para la obtención de pruebas”.

Asimismo, el fiscal regional Cristian Crisosto remarcó que “lo más importante es que la víctima confió en la Fiscalía y junto al trabajo de la PDI logramos llevar este caso a juicio y lograr esta sentencia condenatoria. Quizás es discutible la pena concreta a la cual fue condenado, lo importante para nosotros es el hecho de la sentencia condenatoria”.

También es relevante que “esto nos invita a poder decirle a las víctimas que estamos con ustedes, denuncien, que la fiscalía siempre los va a estar acompañando y apoyando”.

DESTACAMOS

País Todo lo que tienes que saber de la supergripe AH3N2 que llegó a Chile: ¿Qué hacer y cómo prevenir contagios?

LO ÚLTIMO

Programas completos Polémica por “amarres”: ¿Cómo ha evolucionado el empleo público?
Corte de Apelaciones de Punta Arenas confirmó condena contra biólogo chileno por violación durante expedición antártica
Lautaro Carmona y responsabilidades en el fallido proceso constituyente: "Vinieron propuestas que chacrearon el rigor del debate"
Beneficio por Años Cotizados: ¿Quiénes recibirán el pago de forma diferida?
¿Cómo funcionará el comercio en Navidad? Revisa los horarios de malls y supermercados
Chile frente al desafío de la longevidad: Hacia una cultura del bienestar sostenible