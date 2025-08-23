Corriente en chorro activa: Fenómeno provoca y mantendrá vientos destructivos en el norte de Chile

El "río de aire" de alta velocidad genera ráfagas que superarán los 100 km/h, con riesgo inminente de cortes de luz y daños estructurales en cuatro regiones.

Un activo fenómeno meteorológico, conocido como corriente en chorro, está generando un evento de vientos destructivos que se mantendrá durante este fin de semana en el norte de Chile.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) mantiene una alerta por ráfagas que alcanzarán hasta los 100 km/h, afectando principalmente las zonas cordilleranas de cuatro regiones.

El fenómeno detrás del viento

La Organización Meteorológica Mundial define este evento como un “río de aire” rápido y estrecho que se mueve en la tropopausa. Este flujo de aire no se desplaza en línea recta, sino que serpentea con fuerza capaz de superar los 200 kilómetros por hora, cambiando de dirección de forma brusca y afectando las condiciones climáticas superficiales.

Según reportó La Tercera, las consecuencias de este fenómeno ya se están sintiendo y se intensificarán. Las ráfagas, con intensidades entre 80 a 100 km/h, tienen el potencial de provocar la caída de árboles, cortes de luz y daños estructurales menores. La región de Antofagasta registrará las ráfagas más intensas, mientras Tarapacá y Atacama experimentarán vientos de hasta 80 km/h durante la tarde.

El evento también generará viento blanco, una cortina blanca que reduce drásticamente la visibilidad al levantar la nieve, lo que representa un riesgo grave para el tránsito vehicular y las faenas mineras en la zona.

La alerta comprende las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Arica y Parinacota, y Atacama, donde las autoridades recomiendan extremar las precauciones durante todo el fin de semana.