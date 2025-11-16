Elecciones 2025 en Corea del Sur: Jeannette Jara se impone por sobre José Antonio Kast, según resultados preliminares

La exministra fue seguida de José Antonio Kast, Evelyn Matthei y Johannes Kaiser. Estas cifras deberán ser confirmadas por el Servel cuando cierren las mesas en Chile.

Sigue el cierre de mesas en el extranjero en el marco de las elecciones 2025, imponiéndose en Corea del Sur Jeannette Jara, la candidata del oficialismo y la DC.

Para las elecciones presidenciales y la eventual segunda votación, el padrón electoral alcanza a 160.935 electores, distribuidos en 427 mesas y 119 locales de votación en 65 países.

Según los datos preliminares, la exministra del Trabajo lideró en Seúl, capital de Corea del Sur y única ciudad que contaba con un local de votación en el país asiático.

Jara obtuvo 58 preferencias, siendo seguida de José Antonio Kast (13), Evelyn Matthei (12), Johannes Kaiser (7), Harold Mayne-Nicholls (1 voto), Marco Enríquez-Ominami (1 voto) y Eduardo Artés (1 voto).

Cabe recordar que estas son cifras preliminares que deberán ser confirmadas por el Servicio Electoral de Chile (Servel) cuando cierren las mesas a las 18:00 horas de Chile.