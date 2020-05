El subsecretario de Obras Públicas, Cristóbal Leturia, dio a conocer esta mañana el balance de la salida de vehículos desde la región Metropolitana, luego de la instalación de cordones sanitarios desde el miércoles pasado.

La medida fue dispuesta para evitar el traslado de personas hacia otras ciudades del país en medio de la pandemia por el coronavirus, considerando que se trata de un fin de semana largo.

En entrevista con Contigo CHV Noticias AM, Leturia advirtió que en los cordones sanitarios, los conductores “van a enfrentarse a atochamientos muy grandes, no por la gran cantidad de gente, sino porque cada vehículo en zonas con cordones (sanitarios), como la región Metropolitana, el Gran Concepción y el Gran Temuco, se enfrenta a controles estrictos. Se detienen a todos los vehículos, pues no se trata de un control aleatorio“.

Las estadísticas preliminares señalan que cerca de 600 vehículos han sido devueltos desde los cordones sanitarios en Santiago, en comparación a los 1.200 del fin de semana santo. También se estima que salieron 43 mil automóviles de la región Metropolitana.

No obstante, pese a la disminución de vehículos que debieron regresar a la capital, los conductores aún conservan dudas sobre la documentación a presentar en un cordón sanitario, a diferencia de lo que requiere atravesar una aduana sanitaria.

¿Cuál es la diferencia entre cordón y aduana sanitaria?

Para clarificar, en términos de conceptos, el Ministerio de Salud define el cordón sanitario como “el perímetro utilizado para controlar el acceso o salida de una zona o territorio definido por la autoridad, que permite el ingreso solamente para el abastecimiento básico con un permiso o salvoconducto, a través de un control policial o militar“.

Los cordones sanitarios solo se pueden cruzar mediante la obtención y uso de un salvoconducto, que puede ser individual o colectivo. El individual corresponde específicamente a tratamientos médicos o trámites funerarios, en tanto que el colectivo responde a empresas de abastecimiento o labores denominadas como “esenciales”, como los profesionales de la salud.

Ambos permisos pueden obtenerse a través de la Comisaría Virtual de Carabineros, o bien acudiendo presencialmente hasta un cuartel policial.

Por su parte, el Minsal define las aduanas sanitarias como “barreras de control sanitario que se establecen en un punto específico para controlar el acceso entre una zona y otra según el riesgo sanitario de las personas”.

¿Su función? Entregar y controlar los pasaportes sanitarios, cuyo porte será obligatorio. El objetivo de esta medida es controlar la salud y verificar si la persona no se encuentra con cuarentena preventiva, o bien presenta COVID-19 y debe cumplir con un confinamiento obligatorio.

El pasaporte sanitario COVID-19 también puede completarse previo al control en las aduanas sanitarias, completando una declaración jurada que se encuentra disponible en el portal web c19.cl.

La cartera de Salud detalla, en ese sentido, que “se han dispuesto más de 90 aduanas sanitarias en carreteras y hay 461 puntos de control que han estado vigilados por más de 2.500 carabineros. Hay aduanas sanitarias en todos los puntos de entrada al país, incluyendo puertos y aeropuertos, en todas las regiones, incluyendo Rapa Nui, la Isla de Chiloé y los puntos de cruce del Estrecho de Magallanes”.