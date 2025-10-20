Cordero por accidente que dejó un niño muerto en Recoleta: “No existen antecedentes” que acrediten una persecución policial

Además, el secretario de Estado sostuvo que tras el hecho todos los niños fueron trasladados rápidamente a centros asistenciales y que, conforme a la información disponible hasta ahora, no se encuentran en riesgo vital.

Tras el fatal accidente ocurrido la tarde de este lunes en la comuna de Recoleta, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, entregó detalles sobre el hecho que terminó con la muerte de un menor de edad, luego de que un vehículo colisionara el furgón escolar en donde la víctima se encontraba.

El siniestro tuvo lugar en la intersección de Santos Dumont con Humorista Carlos Helo, cuando un automóvil particular impactó al transporte escolar, provocando su volcamiento. En el furgón viajaban cerca de 15 niños de educación básica.

A pesar de versiones iniciales que apuntaban a una posible persecución policial en curso, el ministro Cordero aclaró que “no existen antecedentes de que hubiese un operativo de seguimiento por parte de Carabineros en ese momento”.

Según la autoridad, el choque habría sido provocado por dos sujetos que manejaban el vehículo particular, quienes venían huyendo tras cometer un robo con violencia en el sector. Ambos individuos fueron detenidos y, de acuerdo con lo informado, tienen antecedentes penales y ya se encuentran bajo custodia policial.

Cordero también se refirió al estado de salud de los menores que iban a bordo del furgón escolar.

Indicó que todos los niños fueron trasladados rápidamente a centros asistenciales y que, conforme a la información disponible hasta ahora, no se encuentran en riesgo vital.

“Durante el transcurso de la tarde-noche tendremos la actualización del estado de salud de los menores”, señaló.

Por otro lado, antecedentes preliminares entregados por Carabineros indican que el accidente se habría producido cuando el automóvil conducido por los sospechosos no respetó un ceda el paso, generando la colisión con el transporte escolar.

Las autoridades continúan investigando los hechos para determinar con mayor precisión las responsabilidades y circunstancias del incidente.