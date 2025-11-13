Cordero atribuye recientes atentados en La Araucanía a “jóvenes radicalizados” y anuncia refuerzo de seguridad por elecciones

El ministro de Seguridad señaló que los últimos detenidos comparten un mismo perfil y confirmó un despliegue adicional de las Fuerzas Armadas y Carabineros durante esta semana.

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, condenó este jueves los nuevos atentados registrados en La Araucanía y apuntó a un patrón común entre los responsables: “jóvenes radicalizados”.

En conversación con Radio Infinita, el secretario de Estado indicó que “el perfil de quienes están comprometidos en actos terroristas y hechos de violencia en la zona corresponde a jóvenes radicalizados”, señalando que esta característica se repite en los últimos detenidos y en casos anteriores. “Es el perfil de quienes asesinaron a los tres carabineros el año 2024”, agregó.

Refuerzo de seguridad por elecciones

Cordero informó que esta semana se definió un despliegue especial por motivo de las elecciones, además de nuevos puntos estratégicos de control coordinados entre las Fuerzas Armadas y Carabineros.

El ministro destacó la rapidez de las policías en las últimas investigaciones y afirmó que durante la tarde del miércoles fueron detenidas dos personas vinculadas al atentado ocurrido en la mañana en Contulmo.

El titular de Seguridad también abordó los cuestionamientos a la candidata Jeannette Jara, luego de que en su cierre de campaña se escuchara el cántico “el que no salta es paco”.

“Carabineros es Chile, la PDI es una institución permanente del Estado. Lo demás son anécdotas de campaña”, señaló.