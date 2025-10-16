Copiapó será la primera ciudad de Chile en tener transporte público 100% eléctrico: Así funcionará el nuevo sistema

La flota consta de 121 buses eléctricos de alto estándar, que operarán entre las 6:00 y 22:00 horas.

Este jueves comenzó a operar el proyecto “Red Copiapó”, el nuevo sistema de transporte público impulsado por el Ministerio de Transportes que convierte a la capital de Atacama en la primera ciudad chilena en funcionar 100% con una flota compuesta por vehículos eléctricos.

Este nuevo sistema “está diseñado para mejorar la movilidad de aproximadamente 25.000 pasajeros que se transportarán diariamente en Copiapó”.

¿Cómo funcionarán las micros eléctricas en Copiapó?

Se pondrán en circulación 121 buses eléctricos de alto estándar, que operarán entre las 6:00 y hasta las 22:00 horas. El debut será con 12 recorridos que “cubrirán las principales arterias de la comuna, con la flexibilidad de sumar nuevas rutas según la demanda”.

“En horario punta, la frecuencia será de hasta cuatro buses por hora, mientras que en horario valle será de dos a tres vehículos por hora”, destacó el Gobierno.

En cuanto al precio, las tarifas iniciales serán:

Adulto: $500

Personas Mayores: $250

Estudiantes: $160

Copiapó marca un hito nacional y sudaméricano al ser la primera ciudad en Chile y la región en tener el 100% de sus buses eléctricos ⚡ Desde hoy los 121 buses llegan a mejorar la calidad de vida de alrededor de 25 mil personas, con transporte público de estándar mundial pic.twitter.com/MkxUZwa0DG — Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (@MTTChile) October 16, 2025

La flota es de la marca King Long y serán operados por la empresa Nueva Copiapó 1 SpA. Contará con las siguientes características:

Accesibilidad universal

Aire acondicionado y calefacción

Cargadores USB y WIFI a bordo

Cámaras de seguridad

Recorridos en tiempo real a través de la app Red Regional

Todos los recorridos se incluyen en la aplicación para celulares Red Regional, donde se podrá seguir en tiempo real la ubicación del bus

Adicionalmente, las máquinas tendrán recaudo electrónico de tarifas a partir de este jueves 16 de octubre y “estará disponible GPS online desde el inicio del Perímetro de Exclusión y los buses tendrán sistema de Contadores de Pasajeros para identificar la demanda”.

Por otro lado, el Gobierno señaló que “el contrato exige que el 50% del personal de conducción sea femenino, abriendo nuevas oportunidades laborales”.