“Fue una conversación un poco tensa”: La advertencia del embajador de Estados Unidos al ministro Juan Carlos Muñoz previo a sanción

En una entrevista, el secretario de Estado detalló que trató de "ser lo más profesional posible, de reaccionar de manera cordial", ya que "a nadie le gusta que le digan una cosa como esa".

Este lunes, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, abordó la decisión del gobierno de Estados Unidos de revocarle la visa a él y su familia.

En entrevista con T13, el ministro Muñoz se refirió a la medida. “Si yo quisiera ir a Estados Unidos, tendría que volver a solicitar una visa. Esta es una sanción importante que afecta a algunos familiares, lo que es especialmente doloroso”, partió señalando.

Detalló que el gobierno norteamericano transmitió su preocupación respecto al proyecto de cable submarino con China. “Hemos tomado esos antecedentes y se han estado poniendo a disposición para hacer los análisis. Hay una tensión geopolítica internacional y eso aparentemente afecta los proyectos que llegan a nuestro país”.

También sostuvo que el embajador de EE. UU. en Chile, Brandon Judd, ya había realizado una advertencia al respecto, puesto que “ellos veían que un cable que cruzara el Pacífico desde China a nuestro país era una condición de inseguridad, un riesgo a la seguridad nacional tanto para su país como para el nuestro“.

Precisó que entonces el diplomático le otorgó diversos antecedentes que él, a su vez, entregó “a los organismos correspondientes para hacer un análisis profundo. Son antecedentes confidenciales de Estados Unidos (…) El vínculo fue directo, él transmitió que esto podía pasar si el proyecto seguía adelante“.

“Le dije: ‘los antecedentes que me está dando los agradezco, son importantes y los analizarán para efectos de esta autorización. Usted debe entender que Chile es un país soberano que no distingue entre los distintos países con los cuales tenemos relaciones, aun cuando las amenazas a la seguridad nacional tienen que ser tomadas con la mayor seriedad'”, agregó.

“Es una conversación evidentemente un poco tensa; nadie está preparado para una conversación en esos términos. Traté de ser lo más profesional posible, de reaccionar de manera cordial. A nadie le gusta que le digan una cosa como esa, que si esto va a avanzar, las personas que son responsables van a recibir una sanción”, complementó Muñoz.

Finalmente, respecto al proyecto de cable submarino con el país asiático, afirmó que se trata de “un proyecto que está en análisis, se está trabajando para definir si debiera avanzar o no en función de este proyecto. Son múltiples etapas, hay una evaluación ambiental, una solicitud de uso de fondo marino, una solicitud al Ministerio de Defensa”.

¿Por qué Estados Unidos le revocó la visa al ministro?

La Casa Blanca tomó la decisión que involucra también a otros dos funcionarios, afirmando que estos “dirigieron, autorizaron, financiaron, proporcionaron apoyo significativo y/o llevaron a cabo actividades que comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional en nuestro hemisferio”.

“Estas personas y sus familiares directos serán, por lo general, inelegibles para ingresar a los Estados Unidos (…). Estas acciones reafirman el compromiso del presidente Trump de proteger la prosperidad económica y los intereses de seguridad nacional de EE.UU. en nuestra región”, agregaron en una declaración.

En la misiva, firmada por el secretario de Estado, Marco Rubio, finalmente señalaron que seguirán promoviendo “la rendición de cuentas de los ciudadanos chilenos que trabajan intencionalmente para desestabilizar nuestro hemisferio”.