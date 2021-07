Según la investigación del medio Interferencia, durante la campaña del abogado Rodrigo Logan para ser convencional constituyente habría sido investigado y acusado por la Fiscalía por la falsificación de un contrato de trabajo.

Este documento habría sido presentado hace cinco años por el ahora convencional, como prueba para cobrar una millonaria indemnización a una comunidad de vecinos de Santiago Centro llamada Alto Mapocho. Ante el 12° Juzgado Civil de Santiago, Logan se querelló en contra de los vecinos por, supuestamente, incumplir una cláusula contenida en el contrato.

El plagio fue confirmado por peritos de la PDI tras orden de Fiscalía. En el fallo, se rechazó la querella con costas al abogado por haber prescrito la denuncia. A fines de 2020, el 7° Juzgado de Garantía le impuso medida cautelar de arraigo nacional.

El constituyente explicó al citado medio que no confeccionó el contrato, sino que lo habría recibido de manos de un vecino y que la arista civil de su caso, si bien le fue desfavorable, desestimó su querella no por la entrega del contrato falso, sino porque la comunidad habría solicitado la prescripción de la demanda.

Este martes, el constituyente sostendrá una nueva audiencia para encontrar una salida con la contraparte del caso.

Lee también: Matamala y actitud de la derecha en la CC: “Corre el riesgo de ser totalmente irrelevante en esta discusión”

Tras el resurgimiento de las acusaciones, Logan se trasladó a las afueras del ex Congreso Nacional, a pesar de que estaba trabajando de manera telemática, para responder ante los medios. No solo aseguró que son falsas, si no que también acusó ser víctima de amenazas dentro de la propia Convención Constitucional.

Sin decir un nombre, envió un ofuscado mensaje a quien supuestamente estaría detrás de la filtración: “a ese convencionalista, que no viene a las sesiones y sesiona desde Zoom, que detrás de su computador está tirando esto, le digo: si usted quiere ser vicepresidente, se lo allano amigo mío. Yo le rindo cuentas a Dios, no a usted (…) anda manchando la honra de las personas con mentiras”.

Cuando fue consultado por las razones que habrían detrás de estas supuestas amenazas, Logan insistió que sólo se limitaría “a explicar que lo que se dijo es falso, lo que se dijo era parte de una operación política, a mí me lo advirtieron“.

Finalmente, avisó que en los próximos días presentará a la comisión de Ética de la Convención los antecedentes y pruebas que respaldarían su postura.

Lee también: Este lunes se estrena “Aquí Se Debate: Convención”, el programa que le tomará el pulso a la discusión constituyente