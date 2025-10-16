Contraloría apunta contra Subsecretaría del Patrimonio por contradecir cifras dadas por Dorothy Pérez: Anunciaron oficio

La subsecretaría este miércoles descartó lo expuesto por Pérez en la ENADE sobre retrasos de obras por la “permisología” en el Consejo de Monumentos Nacionales.

Este jueves, la Contraloría General de la República (CGR) ofició a la Subsecretaría del Patrimonio y al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) tras un comunicado donde contradicen las cifras dadas por la contralora Dorothy Pérez.

La entidad descartó lo expuesto por Pérez en la ENADE sobre retrasos de obras por la “permisología” en el CMN. “Estamos en cero respecto del rezago que fuera identificado por la CGR, lo que fue informado en mayo de 2025”, señalaron en un comunicado.

La respuesta de Contraloría

“Oficiamos a la Subsecretaría del Patrimonio y a Monumentos Nacionales por comunicado donde desvirtúa información que el propio servicio entregó en mayo 2025 a CGR, señalando que mantenía pendientes más de 1.000 solicitudes, 86 en obras”, señalaron desde el organismo contralor.

Detallaron que, en materia de solicitudes relacionadas con autorizaciones, al 31 de mayo de 2024 existían “3.752 casos pendientes de resolver por parte del mencionado consejo”. “En cuanto a las solicitudes de autorización para la ejecución de obras públicas, se estableció que 704 de ellas no habían sido atendidas y contestadas por el Consejo de Monumentos Nacionales, advirtiéndose la existencia de solicitudes que llevaban hasta 878 días sin haber sido resueltas”.

“Se constató, conforme a la información dad en mayo de 2025 por el mencionado Consejo, que, sin perjuicio del avance alcanzado, a dicha data, permanecían pendientes de resolución 1.010 solicitudes ingresadas en materias distintas de obras públicas y otras 86 relacionadas con obras públicas, manteniéndose, por tanto, objetados dichos casos, sin que, a esta fecha —de octubre de 2025—, la entidad auditada haya aportado nuevos antecedentes que permitan tener por subsanado lo observado a pesar de habérsele otorgado un plazo”, agregaron.

Finalmente, recalcaron que “no ha sido acreditado por ese servicio —ni en mayo de 2025, ni posteriormente, ni a esta data— que aquel Consejo haya tramitado la totalidad del rezago de solicitudes de autorización para la ejecución de obras públicas detectado por esta Contraloría General. En dicho contexto, y tal como se indicó, esta Entidad de Control mantiene el seguimiento de ese servicio en el respectivo informe de seguimiento, esto es, asignando debida prioridad a agilizar las gestiones para la resolución de los 1.096 casos que en total se mantuvieron observados —entre ellos, 86 relacionados con obras públicas—, (…) sin que ello haya acontecido, pese a encontrarse vencido el plazo fijado al efecto”.