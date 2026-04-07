Contraloría da plazo de 10 días al Gobierno para responder por almuerzos que sirvió Pía Adriasola en La Moneda

El diputado Daniel Manouchehri (PS) ofició ante Contraloría la situación, luego que la primera dama sirviera almuerzos sin utilizar los implementos de higiene necesarios.

La Contraloría General de la República (CGR) otorgó un plazo de 10 días al Gobierno para responder por los almuerzos que sirvió la primera dama, Pía Adriasola, en La Moneda.

La situación surgió luego que el diputado del Partido Socialista, Daniel Manouchehri, presentara un oficio por lo ocurrido el pasado 12 de marzo en el palacio presidencial. Ese día, la primera dama llegó hasta el casino de los funcionarios y sirvió algunos platos de comida.

El parlamentario cuestionó la acción señalando que “la manipulación de alimentos exige guantes, mascarilla y cubre pelo. Son protocolos sanitarios básicos. En La Moneda también deben cumplirse”, escribió en esa oportunidad en su cuenta de X.

Y añadió: “Oficiaremos a Contraloría y al Seremi de Salud para que investiguen y determinen responsabilidades. El Estado funciona con reglas. La Moneda no es un fundo”.

De ese modo, el ente contralor solicitó pasar a la “Dirección Administrativa de la Presidencia de la República, copia de la presentación formulada por el Diputado señor Daniel Manouchehri Lobos, a fin de que, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 9° de la ley N° 10.336, se sirva informar a este organismo al tenor de lo expuesto por el solicitante, en el plazo de diez días hábiles administrativos, contados desde la tramitación del presente oficio”, según consigna Emol.

La manipulación de alimentos exige guantes, mascarilla y cubre pelo.

Son protocolos sanitarios básicos. En La Moneda también deben cumplirse. Oficiaremos a Contraloría y al Seremia de salud para que investiguen y determinen responsabilidades.

El Estado funciona con reglas.

La… pic.twitter.com/w6LKJ2eHvy — Daniel Manouchehri (@danimanouchehri) March 12, 2026

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