Contraloría oficia a Municipio de Torres del Paine y a Conaf por tragedia que dejó cinco turistas muertos

El organismo pidió detallar los controles de acceso y seguridad dentro del parque, precisar cómo se fiscalizaban las excursiones y actividades turísticas, y explicar los mecanismos para verificar la preparación de los guías en aspectos geográficos y climáticos.

La Contraloría Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena envió este jueves un oficio a la Municipalidad de Torres del Paine y a la Corporación Nacional Forestal (Conaf), con el fin de esclarecer qué medidas estaban vigentes antes del accidente que costó la vida a cinco turistas en el Parque Nacional Torres del Paine.

Ambas entidades cuentan con 15 días hábiles para responder al requerimiento.

¿Qué pide el oficio?

El organismo fiscalizador pidió a ambas instituciones entregar antecedentes en tres áreas específicas, consignó Radio Biobío.

La primera apunta a la gestión de acceso y seguridad interna, solicitando detallar los controles aplicados en la entrada de visitantes, su circulación y las medidas de protección dentro del parque.

La segunda se refiere a la supervisión de actividades turísticas, para precisar el nivel de fiscalización de excursiones y actividades realizadas por grupos de visitantes en la comuna.

El tercer ámbito aborda las competencias de los guías turísticos, donde se requiere explicar los mecanismos utilizados para garantizar que quienes operan en la zona cuenten con conocimientos adecuados, particularmente en geografía local y condiciones climáticas.