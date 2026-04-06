Contraloría: Municipalidades gastaron más dinero en celebraciones que en ayuda social durante 2024 y 2025

De acuerdo a lo informado por el ente contralor, en 2024 hubo 188 municipios que "superaron el gasto promedio nacional en celebraciones, estimado en $51 millones".

La Contraloría General de la República (CGR) advirtió que entre 2024 y 2025 hubo municipios que gastaron más dinero en celebraciones que en ayuda social a personas naturales.

Según el análisis de la institución, los casos ocurrieron durante 2024 en las municipalidades de Alto Hospicio, Talca, Arica, Camarones, Huara, San Pedro de Atacama y Pozo Almonte, que “registraron una diferencia superior a $90 millones entre el gasto en celebraciones y el destinado a asistencia social a personas naturales”.

En tanto, en 2025 la situación se repitió en Alto Hospicio, Pozo Almonte y Arica.

El ente contralor examinó la ejecución presupuestaria de 345 municipios, a partir de órdenes de compra e información de Mercado Público y los registros presupuestarios municipales a través de la plataforma Sicogen. En esto no se incluyeron gastos de corporaciones municipales ni celebraciones “de carácter transversal”, como Fiestas Patrias.

🔴AHORA | CIC N° 22: municipios gastaron más en celebraciones que en ayuda social a personas naturales durante 2024 y 2025.

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De ese modo, constató que “el gasto total de órdenes de compra relacionadas con celebraciones superó los $31.034 millones”.

En 2024, además, se señaló que 188 municipalidades “superaron el gasto promedio nacional en celebraciones, estimado en $51 millones. Mientras, en 2025, lo hicieron 104 entidades edilicias, superando un promedio de $38 millones por comuna”.

“Un 39% del gasto total se destinó a la producción de eventos y a servicios asociados, tales como arriendo de equipos de sonido, baños químicos y servicios de catering. Esto equivale a más de $12.095 millones”, aseveró la CGR.

Entre los aspectos con mayores gastos hay actividades relacionadas a fechas como Halloween, Día Internacional de la Mujer, Día de las Infancias, Día del Adulto Mayor, Día de la Madre y Día del Padre, entre otras.