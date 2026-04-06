Contraloría: Municipalidades gastaron más dinero en celebraciones que en ayuda social durante 2024 y 2025
Por CNN Chile
06.04.2026 / 13:11
De acuerdo a lo informado por el ente contralor, en 2024 hubo 188 municipios que "superaron el gasto promedio nacional en celebraciones, estimado en $51 millones".
La Contraloría General de la República (CGR) advirtió que entre 2024 y 2025 hubo municipios que gastaron más dinero en celebraciones que en ayuda social a personas naturales.
Según el análisis de la institución, los casos ocurrieron durante 2024 en las municipalidades de Alto Hospicio, Talca, Arica, Camarones, Huara, San Pedro de Atacama y Pozo Almonte, que “registraron una diferencia superior a $90 millones entre el gasto en celebraciones y el destinado a asistencia social a personas naturales”.
En tanto, en 2025 la situación se repitió en Alto Hospicio, Pozo Almonte y Arica.
El ente contralor examinó la ejecución presupuestaria de 345 municipios, a partir de órdenes de compra e información de Mercado Público y los registros presupuestarios municipales a través de la plataforma Sicogen. En esto no se incluyeron gastos de corporaciones municipales ni celebraciones “de carácter transversal”, como Fiestas Patrias.
De ese modo, constató que “el gasto total de órdenes de compra relacionadas con celebraciones superó los $31.034 millones”.
En 2024, además, se señaló que 188 municipalidades “superaron el gasto promedio nacional en celebraciones, estimado en $51 millones. Mientras, en 2025, lo hicieron 104 entidades edilicias, superando un promedio de $38 millones por comuna”.
“Un 39% del gasto total se destinó a la producción de eventos y a servicios asociados, tales como arriendo de equipos de sonido, baños químicos y servicios de catering. Esto equivale a más de $12.095 millones”, aseveró la CGR.
Entre los aspectos con mayores gastos hay actividades relacionadas a fechas como Halloween, Día Internacional de la Mujer, Día de las Infancias, Día del Adulto Mayor, Día de la Madre y Día del Padre, entre otras.