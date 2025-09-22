Contraloría inicia sumario por presunto uso indebido de vehículo fiscal tras detención de alcalde de Vichuquén

El ente fiscalizador confirmó que se indaga una eventual infracción al Decreto Ley N.º 799, que regula el uso de bienes fiscales.

La Contraloría General de la República anunció este lunes la apertura de una investigación sumaria contra la Municipalidad de Vichuquén, luego de que su alcalde, Patricio Rivera Bravo (RN), fuera detenido por conducir en estado de ebriedad presuntamente a bordo de un vehículo fiscal.

El incidente ocurrió el viernes 19 de septiembre en la comuna de Hualañé, Región del Maule, cuando Carabineros recibió un reporte de un automóvil circulando a alta velocidad y realizando maniobras riesgosas.

Tras intentar evadir un control policial en el retén La Huerta, Rivera fue interceptado en el sector La Cuesta Colorada.

La alcoholemia arrojó un resultado de 1,78 gramos de alcohol por litro de sangre, lo que llevó a su detención y posterior formalización. Se le retiró la licencia y se decretó su arraigo nacional.

Uso de vehículo fiscal bajo investigación

La gravedad del caso aumentó luego de que se conociera que el automóvil que conducía el jefe comunal pertenecería al municipio.

Ante ello, la Contraloría confirmó que se indaga una eventual infracción al Decreto Ley N.º 799, que regula el uso de bienes fiscales.

“Iniciamos una investigación sumaria por posible uso indebido de un vehículo fiscal, luego de que el alcalde fuera detenido por Carabineros por conducir en estado de ebriedad”, informó el organismo a través de redes sociales.

Alcalde reconoce el error

En una publicación en sus redes sociales, Rivera se refirió al hecho durante el fin de semana, reconociendo su responsabilidad: “Errar es humano, me tocó y se asume como hombre. Un error del que estoy seguro aprenderé mucho (…) No me arranqué, asumí el error como corresponde”.

La investigación de Contraloría determinará si existió mal uso de recursos públicos en este caso.