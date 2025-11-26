Contraloría detectó irregularidades en hospitales Van Buren y Gustavo Fricke: Pabellones eran usados como bodegas

El ente contralor ordenó sumarios en ambos recintos hospitalarios para investigar eventuales responsabilidades administrativas.

La Contraloría General de la República (CGR) advirtió por irregularidades en los hospitales Carlos Van Buren y Gustavo Fricke en la Región de Valparaíso.

Como parte de acciones realizadas por el ente fiscalizador en diversos servicios del país, en mayo pasado la Contraloría Regional de Valparaíso detectó una serie de ineficiencias en dichos recintos hospitalarios, tras llevar a cabo fiscalizaciones en terreno a las condiciones de infraestructura, instalaciones, cumplimiento de jornada laboral del personal médico, entre otros.

En ambos hospitales las irregularidades derivaron en sumarios para investigar eventuales responsabilidades administrativas. También se instruyó adoptar medidas para solucionar los problemas detectados, junto con incluir las observaciones como insumo de auditorías.

Contraloría: Irregularidades en Hospital Van Buren

El equipo en terreno fue encabezado por la contralora general María Soledad Pérez y se evidenció la presencia de pacientes que deberían haber estado en salas de hospitalización habilitadas para ello, pero se encontraban en pasillos o áreas comunes del hospital.

También se constató que el lugar que está destinado para la preparación de los alimentos que se distribuyen a los pacientes “presenta un avanzado deterioro, particularmente falta de mantención del suelo, ventanales en mal estado de conservación y techumbre con planchas y vigas a la vista, existiendo riesgo de desprendimientos o desplomes que podrían provocar accidentes laborales del personal y generar contaminación de los alimentos”.

En la misma zona, los fiscalizadores dieron cuenta de “algunas ollas se encontraban cerca del suelo y aquellas en proceso de cocción de alimentos, sin sus tapas, lo que representa un riesgo de contaminación. Asimismo, se verificó la falta efectiva de separación de áreas para efectuar los procesos que comprenden la elaboración de alimentos, tales como, recepción y almacenamiento, producción y lavado de utensilios, lo cual dificulta la higiene alimentaria”.

En cuanto a la ubicación del espacio, se verificó que la entrada al recinto está cerca del sector de acumulación de ropa de cama sucia proveniente del hospital, espacio que “también funciona como vía de tránsito para la distribución de la comida, sin poder asegurar la inocuidad de los alimentos”.

La Contraloría detectó otras irregularidades. Una de ellas es que la habilitación de la nueva Central de Alimentación de hospital está paralizada.

“En mayo de 2023, se adjudicó a la empresa Cristián Pardo Rivera Constructora EIRL ejecutar el proyecto ‘Servicio de Normalización de la Central de Alimentación del Hospital Carlos Van Buren-etapa 1’, por un total de $862.950.400, y un plazo de ejecución de 90 días corridos. Sin embargo, el proyecto y otras obras complementarias no han sido terminadas a la fecha de la fiscalización, es decir, transcurrido más de 2 años”, detalló el órgano contralor.

Debido a ello, en mayo de 2024 se instruyó un sumario administrativo para investigar eventuales responsabilidades por el retraso de las obras. Dicho proceso continúa en tramitación, excediendo los plazos establecidos por ley, por lo que la Contraloría Regional instruyó al Hospital Van Buren adoptar las medidas que corresponda para su finalización.

Otra de las irregularidades detectadas en el Hospital Van Buren se relaciona con las “debilidades vinculadas al control de asistencia del personal médico”.

En esa línea, “se advirtieron falencias en la obtención del calendario de turnos y en las consultas programadas para ese día, situación que impidió contar con la información precisa de las consultas planificadas y de validar adecuadamente el cumplimiento de las mismas, existiendo médicos que, según lo indicado, se encontraban en reuniones o ya habían concluido sus atenciones”.

Producto de esa situación, el servicio deberá iniciar un proceso disciplinario “para determinar las eventuales responsabilidades administrativas por la omisión o falta de control horario de las respectivas jefaturas sobre el referido personal”.

Contraloría: Irregularidades en el Hospital Gustavo Fricke

Otro de los hospitales fiscalizados fue el Gustavo Fricke en Viña del Mar el pasado 30 de mayo.

En el lugar se evidenció la existencia de “dos pabellones no son utilizados para operaciones quirúrgicas. Esto, porque uno de ellos se ocupa como lugar de almacenamiento para equipos médicos, mientras que el otro funciona como bodega para insumos de esterilización”.

Junto con ello, “se advirtió que diversos equipos médicos del hospital, como lámparas de procedimientos, mesas quirúrgicas de oftalmología y camas eléctricas, estaban situados en zonas de circulación del establecimiento, las cuales, además, no cuentan con condiciones adecuadas para su resguardo“.

La Contraloría ordenó acciones correctivas y planificación para nuevos productos de lata investigación.