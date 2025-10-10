Contraloría detecta que Municipio de Calama usó más de $160 millones destinados a salud primaria en celebraciones

La Contraloría reportó diversas irregularidades en la ejecución de gastos realizados por la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama entre enero de 2021 y diciembre de 2023. Además, informó que iniciará un sumario administrativo en el Servicio de Salud de Antofagasta para investigar las eventuales responsabilidades administrativas.

Según el informe de la Contraloría Regional de Antofagasta, se identificaron gastos provenientes del aporte per cápita del Ministerio de Salud (Minsal) por un total de $134.384.530, los cuales no están relacionados con los fines establecidos en la Ley N° 19.378, que regula el Estatuto de Atención Primaria de Salud.

Respecto al período mencionado, el documento detalla que “se usaron los recursos per cápita para financiar gastos del personal del Departamento de Salud de esa corporación, pagando almuerzos, celebraciones del Día del Trabajador y Fiestas Patrias, entre otras irregularidades”.

Además, el organismo observó que cerca de $28.203.000 fueron utilizados en actividades que tampoco beneficiaban directamente a los habitantes de la comuna, sino que se destinaron a financiar la “Cena Celebración Aniversario Atención Primaria de Salud 2022”.

Cabe mencionar que, en enero de 2024, mediante un oficio, la CGR ya había objetado estos gastos improcedentes. Durante el transcurso de la auditoría, dichos recursos fueron reintegrados.

No obstante, el informe advirtió que “ese procedimiento presentó otra irregularidad: dichos fondos provenían de una cuenta denominada ‘Banco BCI autogenerado educación’ del Servicio de Salud de Antofagasta, los que tendrían una finalidad distinta al concepto del desembolso observado”.

Por tanto, la CGR efectuará el reparo correspondiente por ambos montos ($162.587.530), con el objetivo de lograr la restitución de los recursos. Además, los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público para los fines que se estimen pertinentes.

Sumario en el Servicio de Salud de Antofagasta

La Contraloría señaló que el Servicio de Salud de Antofagasta continúa sin supervisar adecuadamente la gestión de la COMDES, situación que ya había sido advertida en informes y oficios durante el año pasado.

La Contraloría Regional de Antofagasta anunció que iniciará un sumario administrativo en el Servicio de Salud de Antofagasta para investigar las eventuales responsabilidades administrativas.

Por último, la CGR ordenó a COMDES Calama informar el estado de avance del sumario anunciado por dicha entidad en un plazo de 60 días hábiles desde la recepción del informe, tras detectar que no existe un control ni supervisión efectiva de los gastos ejecutados con fondos del sistema per cápita.