Contraloría detecta irregularidades en Municipalidad de La Reina: Funcionario ejercía simultáneamente dos cargos distintos

Por CNN Chile

27.01.2026 / 20:00

El organismo contralor también encontró que el funcionario no contaba con los requisitos solicitados para postular a uno de los cargos.

Este martes, Contraloría anunció la detección de irregularidades en las contrataciones de la Municipalidad de La Reina.

En concreto, el organismo descubrió que un funcionario cumplía dos cargos de manera simultánea: jefe de gabinete del municipio y secretario ejecutivo del directorio de la Corporación de Desarrollo de la misma comuna.

En ese marco investigativo, Contraloría también detectó que el sujeto, al momento de llegar a la corporación como asesor legal y encargado de redes sociales, no contaba con los requisitos solicitados para postular al cargo.


“Esta persona no cumplía con el requisito de poseer estudios completos de educación superior, puesto que el documento de concentración de notas de asignaturas aprobadas exponía que sus últimas asignaturas cursadas fueron en 2016, habiendo cursado solo dos años de la carrera de Derecho”, detallaron.

Según el informe, fue el mismo funcionario quien advirtió ante Contraloría en julio del 2025 una falta de control respecto de las funciones que desempeñaba tanto en la municipalidad como en la corporación, señalando que las labores se realizaban por cumplimiento de tareas, sin que fuera posible identificar cuántas horas se asocian a cada una.

¿Qué ordenó la Contraloría a la Municipalidad de La Reina?

  • Contraloría instruyó a la municipalidad diseñar una herramienta que le permita diferenciar el desempeño de sus labores en su rol de jefe de gabinete de aquellas que realiza como secretario ejecutivo del directorio de la corporación, lo que deberá ser informado documentadamente a Contraloría en un plazo de 60 días hábiles.
  • Por su parte, la Corporación deberá establecer una herramienta que permita acreditar documentadamente el cumplimiento de los requisitos de entrada y la validación de las competencias del trabajador, que incluya las certificaciones formales cuando corresponda, lo que también deberá ser informado en el plazo de 60 días hábiles.

