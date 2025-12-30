Contraloría destituye a alcalde de Vichuquén tras investigación sumaria por conducir ebrio en vehículo fiscal

En septiembre de este año, el ahora exalcalde Patricio Rivera fue detenido tras ser sorprendido conduciendo en estado de ebriedad.

La Contraloría General de la República (CGR) resolvió la destitución del alcalde de Vichuquén, Patricio Rivera, tras una investigación sumaria por uso indebido de vehículo fiscal.

Los hechos surgieron el 19 de septiembre de este año, cuando el ahora exjefe comunal fue detenido por Carabineros tras ser descubierto manejando en estado de ebriedad en el sector de La Cuesta Colorada, en la comuna de Hualañé.

En esa oportunidad, y tras realizarle la prueba de alcohol, arrojó 1,78 gramos de alcohol por litro de sangre, superando ampliamente el límite legal de 0,8 gramos considerado como estado de ebriedad.

El 22 del mismo mes, el ente contralor dio inicio a una investigación por infracción al Decreto Ley N° 799 de 1974, cuya resolución fue informada esta jornada.

“Tras investigación sumaria por uso indebido de vehículo fiscal, se informa que el 22 de diciembre CGR resolvió aplicar la medida de destitución al alcalde de Vichuquén, quien puede interponer recursos contra dicha medida“, comunicó la Contraloría.

Posteriormente, Rivera habló en sus redes sociales sobre la situación: “Errar es humano, me tocó y se asume como hombre, un error del que estoy seguro aprenderé mucho”.

“No le hice daño a nadie, pero claramente fallé, les pido disculpas a quienes desilusioné (…). No me arranqué, asumí el error como corresponde. Estaré de pie como siempre. Un abrazo a todos y muchas gracias por todos los mensajes y llamadas, los quiero mucho”, expresó.