Contraloría denunció intento de fraude en Punta Arenas: Detectó documento falso que simulaba ser una resolución oficial

La institución aconsejó verificar siempre si un documento es oficial o no a través de sus canales oficiales.

La Contraloría Regional de Magallanes y la Antártica Chilena denunció ante Fiscalía un intento de fraude por falsificación de instrumento público en la ciudad de Punta Arenas.

La situación surgió luego de que una persona asistiera a la sede regional para “consultar por el pago de una supuesta multa de alto monto, contenida en un documento que aparentaba haber sido emitido por esta entidad fiscalizadora y aludía a una infracción aduanera”.

Tras revisar el documento -que simulasaba ser una resolución oficial-, se constató que este era falso porque “incluía elementos que no corresponden a la Contraloría, como cargos inexistentes, materias fuera de sus atribuciones y la utilización indebida de imágenes institucionales”.

Asimismo, se verificó el uso irregular de un código que estaba asociado a un documento real, pero que no tenía relación con los hechos mencionados.

La Contraloría entregó recomendaciones para reconocer un documento oficial de la entidad. Hay algunos aspectos clave en los documentos oficiales que permiten verificar su autenticidad, como:

Firma electrónica avanzada, que garantiza la validez del documento.

Código QR, que permite verificar en línea su autenticidad y contenido.

La institución llamó a desconfiar de aquellos elementos que no tengan la firma digital verificable, que no incluyan código QR o este no funcione y que presenten información inconsistente o cargos que no existen en la institución.

En esa línea, aconsejó siempre verificar si un documento es oficial a través de sus canales oficiales y que “no se tienen que realizar pagos ni entregar información personal ante solicitudes dudosas”.

En caso de tener sospechas, “contactar directamente a la sede de la Contraloría, dependiendo de la región, de manera presencial o mediante sus canales de contacto”.