Contraloría aclara decreto sobre la TNE y la limitación de uso sólo para “viajes de estudio”

Tras la polémica que surgió respecto al uso que se le puede dar a la Tarjeta Nacional del Estudiante (TNE), que otorga una rebaja en el transporte público a quienes estén estudiando tanto en la educación básica, media como universitaria, la Contraloría de la República salió a aclarar la situación.

“El día 11 de julio pasado, requerida por un estudiante que reclamaba contra la respuesta de la Subsecretaría de Transportes, la Contraloría General emitió su oficio N° E116999, de 2025, en el que señala que, aplicando la normativa vigente contenida en el Decreto Supremo N° 20 de 1982, del Ministerio de Transportes, la TNE sí puede usarse las 24 horas del día, de lunes a domingo, y todos los meses del año, incluyendo enero y febrero”, indicaron.

En esa línea explicaron que “atendido que la Contraloría no cuenta con atribuciones para modificar la normativa legal o reglamentaria vigente, el citado oficio de la CGR también confirmó la respuesta que la Subsecretaría de Transportes ya había dado al alumno, en el sentido de que, conforme lo exige el mencionado Decreto N° 20, el uso de la TNE debe ser “por razones de estudio”.

Desde el órgano fiscalizador aclararon que “dicha exigencia no es de la Contraloría, sino que está contenida en el decreto supremo mencionado. Asimismo, ya constaba en dictámenes del año 2017 y anteriores, de modo que sólo se ha reiterado lo que dispone la propia norma y la jurisprudencia anterior, sin efectuar interpretación ni cambio alguno”.

“En ese contexto, ante el anuncio realizado ayer en conferencia de prensa por el Ministerio de Educación, en orden a que alinearán el decreto con los instructivos de la Junaeb para solucionar este punto, esta Entidad de Control informa que está atenta al ingreso de tales modificaciones al Decreto Supremo N° 20, de 1982, para efectuar su revisión y tramitación de manera expedita”, cerraron.