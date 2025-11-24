Continúan los emplazamientos entre Jara y Kast en la antesala de la segunda vuelta presidencial

La discusión entre los candidatos se ha dado por los emplazamientos de la candidata oficialista ante la ausencia del republicano en los debates presidenciales.

En la antesala de la segunda vuelta presidencial, Jeannette Jara y José Antonio Kast dan pasos concretos para otorgar forma a la campaña, en un esfuerzo por desplegar sus fuerzas.

A nivel de discusión pública, el foco se ha centrado en los espacios en los que ambos van a participar y coincidir. En ese escenario, la abanderada del oficialismo y la Democracia Cristiana emplazó al republicano por no participar en los debates previos al balotaje.

Y es que el domingo recién pasado estaba programado el debate organizado por Mega, el cual fue cancelado porque Kast declinó su participación.

El candidato republicano abordó del tema la semana pasada, reconociendo las invitaciones, pero aclarando que no confirmó que asistiría.

De ese modo, en sus redes sociales, Jara emplazó a Kast diciendo que no hubo debates porque él no participó.

“Mientras el país esperaba respuestas, él no llegó. Un minuto de silencio que lo dice todo: cuando hay que dar la cara, algunos prefieren desaparecer. Chile merece claridad, propuestas y coraje. No evasivas. Quien quiere gobernar no puede esconderse”, reza la descripción del video que publicó en Instagram, con un video donde aparece la silueta de Kast.

En una actividad el fin de semana, Kast cuestionó el foco de campaña de la segunda vuelta y dijo que la atención se debería centrar en las preocupaciones ciudadanas. Además, desdramatizó las pifias que recibió cuando fue al Barrio Franklin e invitó a Jara a visitar a las víctimas del terrorismo en la Macrozona Sur.

“… que la discusión hoy día a nivel de las candidaturas, entre comillas, porque nosotros no estamos en la discusión, sea si uno va a ir o no va a ir a un debate. Ese es el nivel. Si ya la gente nos conoce”, expresó. Y la invitó a que “ella vaya a Franklin, que vaya a la feria en Arica, que vaya donde las víctimas del terrorismo”.

La respuesta no tardó en llegar. Este domingo, Jara fue enfática en afirmar: “Yo puedo ir a cualquier lado. Por cierto, todos los candidatos estamos expuestos a quienes son nuestros adherentes y a quienes nos critican. Yo siempre he estado en los territorios, esa es la diferencia, que yo no me ando escondiendo de la gente“.

“Entonces hay una gran diferencia entre un candidato que se acordó recién que hay que estar con la gente versus una trayectoria de vida que he tenido a ese respecto. La más interesante de esto es que los chilenos y chilenas tienen que saber que Kast no quiere debatir“, cerró.