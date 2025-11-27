La reflexión Constanza Martínez (FA) sobre el apoyo de Frei a Kast: “Es preocupante que lo haga un hijo de esa historia”

En conversación con CNN Chile Radio, la presidenta del Frente Amplio abordó el escenario de segunda vuelta, criticando el respaldo tácito del expresidente Eduardo Frei a la oposición y calificando como "falsedades" los dichos de la senadora electa Vanessa Kaiser sobre un eventual golpe de Estado.

En plena recta final hacia la segunda vuelta presidencial, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, analizó en entrevista con CNN Chile Radio el clima de polarización política, las alianzas de gobierno y las recientes controversias que han marcado la agenda. El episodio más significativo provino desde la Democracia Cristiana (DC): el Tribunal Supremo del partido suspendió de manera provisoria la militancia del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, luego de su reunión con el abanderado republicano José Antonio Kast, pese a que la Junta Nacional decidió respaldar a Jeannette Jara.

La directiva de la colectividad calificó la situación como de “máxima gravedad” y remitió los antecedentes a la instancia disciplinaria. Frei no se encontraba en Chile al momento de la decisión, ya que está de viaje en China.

Este escenario realzó el protagonismo que tuvo la fotografía entre Frei y Kast dentro de la conversación con Martínez. La dirigenta se alineó con las críticas del senador Francisco Huenchumilla, quien cuestionó la falta de coordinación del exmandatario con la directiva de su partido. “Cuando uno tiene un rol tan relevante como ser expresidente de la República, tiene mayores responsabilidades”, señaló la presidenta del FA.

#CNNChileRadio | Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio: "Ha sido preocupante el nivel de oscuridad y pocas ganas de debatir que ha tenido el candidato Kast, incluso rechazando a una eminencia como Don Francisco".

Añadió que Frei “lleva tiempo dando signos de cercanía con un proyecto de derecha”, y sostuvo que el gesto adquiere mayor complejidad considerando el contexto histórico y la postura que atribuyó al candidato republicano respecto de la dictadura.

“Hoy día la única candidatura que noto con un respeto irrestricto por los derechos humanos, una garantía de no repetición, es la de Jeannette Jara. Lo hace más preocupante porque tenemos a un candidato que ha señalado su apoyo a la dictadura, y que lo haga un hijo de esa historia también me parece preocupante”, afirmó.

¿Qué dijo sobre las declaraciones de Vanessa Kaiser?

Otro de los temas que generó tensión fueron las palabras de la senadora electa del Partido Nacional Libertario, Vanessa Kaiser, quien sugirió la posibilidad de un golpe de Estado a mediados del próximo gobierno si no se realizan reformas profundas. Martínez rechazó esa tesis y la calificó como falsa.

“Quizás hacen un poco de espejo; como ellos apoyan y apoyaron un golpe de Estado en nuestro país, creen que cuando uno tiene una diferencia de opinión es una forma de hacer un golpe”, expresó. Subrayó que “la izquierda no ha hecho un golpe en nuestro país” y acusó a Kaiser de “instalar mentiras e instalar temor” como arma política.

También respondió a la comparación que sectores de derecha realizaron entre el estallido social y un quiebre institucional. “Es distinto pedir la renuncia que atacar con un bombardeo a La Moneda. No son cosas homologables, están mintiendo y en una discusión democrática lo mínimo es decir la verdad”, sostuvo.

#CNNChileRadio | Constanza Martínez, presidenta del FA sobre dichos de V. Kaiser: "Usan el miedo como una herramienta política, establecen mentiras y convencen a la ciudadanía con noticias falsas, como el audio o la prima de Jeannette".

Proyección del Congreso y alianzas

Respecto a la gobernabilidad en un Congreso que anticipa disputas intensas, Martínez destacó la diversidad de la futura Cámara y la necesidad de alcanzar acuerdos. Recordó que su sector participó en entendimientos transversales durante el gobierno de Sebastián Piñera, en contraste con la actitud que atribuyó al Partido Republicano, al que acusó de restarse de debates relevantes como las 40 horas o la reforma de pensiones.

“La pelota está en esa cancha, en quienes han tenido una actitud permanente de no discusión”, señaló, aunque reconoció que el Frente Amplio vivió procesos de reflexión respecto del uso de herramientas constitucionales. Defendió la acusación contra Andrés Chadwick, pero marcó distancia con acciones que consideró carentes de fundamento, como la que se dirigió contra el exministro Diego Pardow.

Finalmente, proyectó un eje programático amplio para el futuro político de la coalición que respalda a Jara. “Queremos un eje lo más amplio posible, sin exclusiones”, afirmó. Mencionó su disposición a confluir con el Partido Comunista, el Socialismo Democrático y también, eventualmente, con la Democracia Cristiana, tomando como referencia la experiencia del Frente Amplio uruguayo para “gobernar con certezas para el país”.