El Consejo General Extraordinario de Fiscales del Ministerio Público rechazó todos los puntos del petitorio de la Asociación Nacional de Fiscales, entre los que se contemplaba la renuncia de la directora ejecutiva Francisca Werth y la reducción de la carga de trabajo.

A través de una declaración pública, el Consejo General calificó como “desconcertante que se requiera, entre otras exigencias, una carga de trabajo de menos de una causa al día por fiscal, en delitos tan graves como violencia intrafamiliar o la violencia sexual y que, al mismo tiempo, se solicite el apoyo adicional de un abogado asistente y un funcionario para cada fiscal”.

Reclaman que “dichas peticiones demandan recursos que el Ministerio Público no posee y que, por lo demás, son absolutamente desproporcionados e innecesarios. El tono y el contenido del petitorio son, además de irrespetuosos, inapropiados e irresponsables, por lo que no corresponde más que declinar siquiera su tramitación”.

Además, el Consejo manifestó su apoyo a la directora ejecutiva nacional y señaló que la petición de su renuncia es “improcedente, inaceptable y carente de toda base jurídica”, ya que la asociación “no tiene prerrogativa alguna para formular una petición de esta naturaleza”.

“El Consejo General declara su más absoluto rechazo a la falta de prudencia y juicio de realidad que encierra el petitorio de la Asociación, cuyo contenido no hace más que dejar en evidencia la falta de conexión de sus autores con la dura realidad por la que atraviesa el país y, en particular, con las víctimas, quienes son el centro de nuestro quehacer y no pueden estar al arbitrio de demandas gremiales inoportunas y carentes de sensibilidad”, se lee en la declaración.

Por último, el Consejo reconoció el “trabajo ejemplar de aquellos fiscales, funcionarios y funcionarias de todo el país que han evidenciado permanentemente su compromiso con víctimas y testigos, desde la ocurrencia del estallido social hasta la actual crisis sanitaria” y afirmó que “ese es el verdadero espíritu que anima a la mayoría de quienes trabajamos en esta institución”.

“Estamos seguros de que este petitorio y el tono expresado en él, no representan en lo absoluto a la gran mayoría de los fiscales del país”, concluyeron.