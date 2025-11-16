Confusión en Valparaíso por entrega anticipada de papeletas: Servel aclara que se trató de un “error de los vocales”

El episodio generó confusión entre los votantes, luego de que vocales entregaran las papeletas mientras las personas aún esperaban en fila.

Una situación inusual marcó la jornada electoral de este domingo en Valparaíso, luego de que vocales de mesa entregaran papeletas de votación a personas que aún permanecían en la fila para sufragar en las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2025.

Según imágenes difundidas por Meganoticias, el procedimiento se aplicó mientras decenas de electores esperaban su turno para ingresar a las urnas.

Varios de ellos manifestaron desconocer el motivo de la decisión. “No sé, hay un desorden”, comentó un hombre que aguardaba en la fila, mientras que una mujer calificó la situación como “no normal” y aseguró no haber recibido ninguna explicación oficial.

Otro joven, en tanto, señaló que en experiencias pasadas en otros locales de votación también se había utilizado este método, aunque no es una práctica habitual.

El delegado de la Junta Electoral del Servel se refirió al hecho, atribuyéndolo a un “problema de coordinación con los locales”. “Fue un error de los vocales, quisieron darle más fluidez… Lo estamos corrigiendo”, señaló al medio antes mencionado, asegurando que el procedimiento ya fue normalizado.