Fiscalía confirma que Trinidad Cruz-Coke está imputada en caso La Reina: Hizo yoga durante interrogatorio y no asistió a funeral

El caso, que la fiscalía vincula a un conflicto familiar por una herencia, suma nuevos antecedentes sobre la presunta participación del matrimonio Ugalde–Cruz-Coke en un crimen planificado con alevosía y premeditación.

La investigación por el triple homicidio ocurrido en La Reina el pasado 18 de octubre tomó un nuevo giro este martes, luego de que la Fiscalía Metropolitana Oriente confirmara que Trinidad Cruz-Coke, hermana del fotógrafo Eduardo Cruz-Coke y tía de los mellizos asesinados, fue incluida como imputada en la causa.

La mujer, esposa del principal acusado, Jorge Ugalde Parraguez, quien fue formalizado y puesto en prisión preventiva, imputado como autor del homicidio calificado de las tres víctimas.

La fiscalía sostiene que ambos habrían actuado motivados por un conflicto familiar ligado a propiedades heredadas, en lo que describen como un hecho “planificado con alevosía y premeditación”.

Una imputación que cambia el rumbo del caso

Hasta ahora, Ugalde es el único detenido por el asesinato de su cuñado y sus dos sobrinos de 17 años. Sin embargo, el Ministerio Público confirmó que Trinidad Cruz-Coke también está siendo investigada penalmente y que su participación se analiza a la luz de diversos antecedentes que emergieron en las últimas semanas.

Entre ellos, destaca un episodio ocurrido durante su declaración ante la policía, cuando, según informó Chilevisión, realizó ejercicios de yoga en pleno interrogatorio, argumentando un dolor de espalda. Este inusual comportamiento habría llamado la atención de los investigadores.

A ello se suma otro detalle que generó suspicacias: Trinidad no asistió al funeral de su hermano ni de sus sobrinos.

Posible disputa familiar de herencia habría sido el móvil del crimen

La línea investigativa apunta a un conflicto patrimonial que se arrastraba desde la muerte de los padres de Trinidad y Eduardo.

En 2014, ambos, junto a Ugalde, formaron una sociedad familiar dueña de dos departamentos en Santiago y un terreno en La Reina, precisamente donde se cometió el crimen.

La negativa de Eduardo a vender esa propiedad habría provocado tensiones que, según la fiscalía, derivaron en una escalada de violencia familiar. Incluso, se investiga un intento previo de asesinato mediante envenenamiento, que habría ocurrido meses antes del ataque fatal.