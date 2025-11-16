“Conejo no quiso hablar”: Mascota se roba la atención en Estación Mapocho

Mientras los ciudadanos acudían a las urnas, un conejo llamado Nimbus acompañó a su dueña durante la votación en Estación Mapocho, llamando la atención de los presentes y sumando un toque inusual a la jornada electoral.

Durante las elecciones presidenciales y parlamentarias de este domingo 16 de noviembre, una situación poco habitual llamó la atención en el local de votación de Estación Mapocho.

Una ciudadana, identificada como Sara, llegó acompañada de su conejo Nimbus, de siete meses, quien fue recibido con curiosidad y simpatía por los demás votantes y el personal del lugar.

“Es su deber cívico, tiene que acompañarme”, comentó la votante mientras explicaba que su pareja también se encontraba presente para ejercer el voto. Sara agregó que el proceso fue rápido y eficiente, y aprovechó la instancia para motivar a la ciudadanía a participar en la jornada electoral.

Sobre su mascota, la votante relató que Nimbus le ha servido como terapia emocional y recomendó a otros considerar la adopción de conejos y animales que necesitan hogar.

“Son sumamente tranquilos, mucho más cómodos que un perro”, indicó, mientras mostraba a Nimbus a los medios.

El conejo, que permaneció calmado durante toda la entrevista, se convirtió en un símbolo anecdótico de la jornada.

Revisa el momento a continuación: