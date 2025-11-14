Conductor deberá pagar $50 millones a familia de joven que asesinó en un accidente de tránsito en Providencia

La Corte de Santiago revocó la sentencia de primera instancia y condenó al sujeto a indemnizar a los familiares de la joven fallecida en febrero de 2018.

La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a un conductor a pagar una indemnización total de $50 millones por concepto de daño moral, a los padres y hermanas de una joven que murió atropellada por el demandado en un accidente de tránsito en febrero de 2018, en Providencia.

Según lo informado por el Poder Judicial, la Decimotercera Sala del tribunal de alzada revocó la sentencia apelada, dictada por el Tercer Juzgado Civil de Santiago, que rechazó la demanda de indemnización de perjuicios presentada por los familiares de la adolescente fallecida.

El nuevo fallo indicó que los recurrentes “solicitan indemnización de perjuicios a título de daño moral tanto los padres cuanto las hermanas de Melody Fung Gárate. Al efecto es menester señalar que si bien la indemnización debe reconocerse solamente en favor de aquellas que acrediten haber sufrido real y efectivamente un dolor profundo y verdadero, esta afección, en el caso del daño moral –y muy particularmente en la situación que se revisa en que ese daño se hace consistir en la pérdida de una hija y hermana– no puede desconocer un principio probatorio elemental en materia civil, cual es el denominado principio de la normalidad, según el cual quien alega lo normal, lo corriente, lo común, lo ordinario, no tiene el peso de la prueba, el que recae sobre la parte que hace valer lo anormal, excepcional o extraordinario”.

“A partir de la sentencia penal que da cuenta la manera en que se verificaron los hechos, especialmente el peritaje legista que da cuenta de múltiples lesiones en todas las regiones corporales, esto es facial, frontal derecha, mentoniana, entre otras, y dato de atención de urgencia; demuestran que el nivel de las lesiones de la víctima y el sufrimiento que debió padecer antes de fallecer, denotan el consecuente sufrimiento padecido por los miembros del grupo familiar que obran como actores en autos; unido a la muerte traumática, repentina e inesperada de la víctima, su edad y la relación de parentesco con los demandantes. La existencia del daño moral en el caso de marras, puede también presumirse atendida la gravedad del accidente, sus consecuencias fatales y las circunstancias en que los hechos acontecieron”, se indicó.

Por lo mismo, la Corte de Santiago estimó que “todas las circunstancias precedentemente reseñadas, permiten regular el quantum de la indemnización en la cantidad de $15.000.000 para cada uno de los padres, Andrea Verónica Gárate Bahamonde y Rodolfo Fernando Fung Lum; $10.000.000 para cada una de las hermanas, Kimberly Fung Gárate y Emily Grace Fung Gárate“.