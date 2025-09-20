Conductor de bus que volcó en Copiapó dio positivo a examen de drogas

El bus llevaba 60 pasajeros, tres de ellos fallecieron y varios quedaron con lesiones.

La Fiscalía de Atacama confirmó que el conductor del bus que volcó en Copiapó dio positivo al examen de drogas.

El accidente se produjo la madrugada de este sábado en la Ruta 5 Norte, a la altura del kilómetro 784, mientras transitaba en dirección hacia el sur.

El capitán Danny Espinoza, comisario de servicio de la 2° Comisaría de Copiapó, el bus llevaba 60 pasajeros a bordo. Tres de ellos murieron -dos mujeres y un hombre- y varios quedaron heridos, añadió.

¿Qué dijo la Fiscalía?

Tras el fatal siniestro, la Fiscalía informó que se le realizaron exámenes al chofer de la máquina, cuyos resultados arrojaron positivo a la presencia de droga en su cuerpo.

El fiscal jefe de Copiapó, Christian González, señaló que el hombre que manejaba el bus de la empresa Norte Azul será formalizado “por su participación en el delito de conducción de vehículo motorizado con resultado de muerte bajo la influencia de la droga”.

Asimismo, la Fiscalía solicitará la ampliación de la detención mientras se espera el resultado de las diligencias investigativas del caso.