Condenan a presidio perpetuo a padres y cuñado por violar reiteradamente a niña de 12 años en la Región de Ñuble

Este jueves, el Tribunal Oral en lo Penal de Chillán condenó a presidio perpetuo por violaciones reiteradas a C.A.S.F., A.M.L.C. y F.J.M.S., padres y cuñado de una niña de 12 años, quien fue víctima de delitos sexuales desde 2021 a 2023 en la Región de Ñuble.

Además, los padres de la menor recibieron otras penas: 300 días de presidio por lesiones menos graves en el contexto de violencia intrafamiliar, y el padre suma 800 días adicionales por desacato.

La fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla, calificó las sentencias como “penas ejemplares” y destacó la importancia de la investigación, especialmente tras el fallecimiento de la niña.

Según la fiscal, la utilización de la entrevista investigativa videograbada permitió al tribunal valorar adecuadamente el testimonio de la víctima durante el juicio.

Los hechos

Tras el jucio que consideró culpables a los acusados, realizado el pasado 24 de octubre, Fiscalía solicitó una pena de presidio perpetuo calificado para los padres y presidio perpetuo simple para el cuñado de la víctima.

El fiscal de la causa, Álvaro Hermosilla Bustos, detalló que los ataques a la menor fueron perpetrados en el domicilio familiar y la casa del cuñado, ambos ubicados en la comuna de Bulnes, desde septiembre de 2021 hasta 2023.

El persecutor también señaló que mientras el padre violaba a la menor, la madre se encargaba de manipularla y convencerla de que los ataques no ocurrían.

Además, indicó que el cuñado violó a la niña entre 2022 y 2023, mientras ella estaba a su cuidado.

Posteriormente, a raíz de los horribles hechos protagonizados por ambos hombres, la niña resultó embarazada. No obstante, este embarazo fue interrumpido en marzo de 2023 bajo la Ley 21.030.

Menor muere tras caer de quinto piso

La menor murió tras caer del quinto piso del Hospital de Chillán durante 2023, mientras permanecía en resguardo por orden del Juzgado de Familia de Bulnes.

El hecho provocó la apertura de investigación debido a una posible negligencia por parte del personal del hospital.