Condenan a exmiembros del Ejército por aplicación de tormentos y homicidio de técnico automotriz en 1973

La justicia condenó a dos exmiembros del Ejército por aplicación de tormentos y homicidio de Eduardo Campos Barra, técnico automotriz de 29 años al momento de su desaparición.

Detalles de la condena

La Corte de Apelaciones de San Miguel dictó sentencia de segunda instancia en el caso que investiga la desaparición del técnico automotriz y militante del Frente de Trabajadores Revolucionarios del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (FTR – MIR), Eduardo Campos Barra, el 14 de septiembre de 1973, a manos de soldados de la Compañía de Morteros de la Escuela de Infantería de San Bernardo.

Los ministros confirmaron el fallo de primera instancia dictado en 2023 por la ministra en visita Marianela Cifuentes y condenaron al exoficial del Ejército Luis Carlos Villaroel, a 12 años de presidio mayor en su grado medio, en calidad de autor del delito de homicidio calificado, cometido contra Campos Barra. Además, fue condenado a 540 días de presidio menor en su grado mínimo, por su participación como autor del delito de aplicación de tormentos.

Por su parte, el ex suboficial Juan Enrique Ruiz Salazar, fue condenado a tres años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, en calidad de encubridor del delito de homicidio calificado en grado consumado cometido contra la víctima. En su caso, se suspende el cumplimiento real de la pena y se le concede el beneficio alternativo de libertad vigilada, con la obligación de permanecer bajo supervisión durante el tiempo de la condena.

Durante el proceso de investigación fallecieron cuatro ex militares involucrados en el crimen de Campos Barra y que no alcanzaron a ser enjuiciados por los tribunales. Se trata de Francisco Cáceres López, Luis Zúñiga Chihuailaf, Juan Céspedes Hernández y Leonel Konig Altermatt.

El abogado Francisco Bustos, representante de la familia de la víctima, sostuvo que “las hermanas Campos Barra han dado una lucha incansable para que se haga justicia por su hermano. Insistimos en esto, el proceso de justicia transicional ha recibido un impulso fundamental de los familiares, que —de un tiempo a esta parte— han encontrado buena recepción en tribunales de justicia que respetan sus obligaciones en materia de derechos humanos”.

Bustos recalcó que defenderán “la sentencia ante la Corte Suprema y, asimismo, queremos recordar que más de 50 años después del crimen, Eduardo Campos Barra continúa desaparecido. El Estado debe investigar, juzgar y sancionar, pero también existe un deber de búsqueda de las víctimas, que esperamos pueda llegar a resultados”.