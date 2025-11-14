Condenan a 7 años de cárcel a hombre que mató a apuñaladas a joven delivery en Ñuñoa en 2022

La pena incluye además inhabilitación para cargos públicos y la inclusión del condenado en el registro nacional de ADN.

La justicia sentenció este viernes a Tomás Aguirre a siete años de prisión efectiva por el homicidio simple de Heberth Sánchez, un repartidor de 19 años, ocurrido en diciembre de 2022 en la comuna de Ñuñoa.

La pena impuesta por el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago representa menos de la mitad de los 15 años solicitados por el Ministerio Público.

Hombre mata a delivery tras “retraso” en entrega de comida

El hecho ocurrió luego de que el delivery registrara una demora en la entrega del pedido de comida del atacante.

Al llegar a la conserjería del edificio, ubicando en la comuna de Ñuñoa, la víctima fue empujado por el cliente quien, según muestra las cámaras de la recepción del edificio, había bajado ofuscado y ocultando un cuchillo en sus pantalones.

Durante una discusión entre ambos, luego de que el joven intentara entregarle el pedido a Aguirre, este lo empuja, sacando el cuchillo y atacándolo en reiteradas ocasiones.

Tras esto, el cliente tomó la bolsa y volvió a su departamento.

Factores que redujeron la pena

El tribunal aplicó una rebaja de la pena considerando atenuantes relacionadas con problemas de salud mental y consumo crónico de drogas.

La sentencia establece que Aguirre sufría un trastorno de personalidad limítrofe y dependencia a sustancias psicoactivas, principalmente ketamina, que afectaron su capacidad de autocontrol, aunque sin anular su responsabilidad.

Así, la condena final quedó en presidio mayor en su grado mínimo, equivalente a siete años.

La resolución también destacó el impacto del crimen en la familia de la víctima, citando el testimonio de la madre de Sánchez sobre las secuelas emocionales de la pérdida.

Además de la pena principal, el tribunal impuso a Aguirre inhabilitación absoluta para ejercer cargos y oficios públicos, así como profesiones titulares mientras dure la condena.

Asimismo, se ordenó el comiso del cuchillo utilizado y la toma de muestras biológicas para su inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.