Condenados por asesinato a carabinero, homicidio y tráfico: ¿Quiénes son los reos que escaparon de la cárcel de Valparaíso?

Tres internos del Complejo Penitenciario de Valparaíso se encuentran prófugos luego de protagonizar, durante la madrugada de este viernes, una fuga de alta complejidad que incluyó la utilización de un cable de acero a modo de tirolesa para superar cercos de seguridad, barreras de movimiento y un vallado electrificado.

Según informó Gendarmería, el escape ocurrió en horario de encierro. Un funcionario apostado en un puesto de vigilancia detectó movimientos inusuales y dio la alerta, pero cuando el personal llegó al lugar, los reos ya habían abandonado el perímetro del penal. La institución precisó que el plan contó con apoyo desde el exterior, lo que facilitó la huida.

Los fugitivos y sus antecedentes penales

Juan Israel González Quezada (27 años): cumple presidio perpetuo calificado por el asesinato del suboficial mayor de Carabineros, David Florido Cisternas, ocurrido el 10 de junio de 2022 en Pedro Aguirre Cerda, Región Metropolitana

Claudio Alexander Fornes Vicuña (34 años): condenado por tráfico ilícito de drogas y robo con homicidio.

Jairo Adonis González Miranda (25 años): sentenciado por robo con homicidio y multa.

Las autoridades califican a los tres reos como peligrosos, debido a la gravedad de los delitos por los que fueron condenados.

Actualmente, Gendarmería y Carabineros desarrollan un operativo conjunto que incluye patrullajes terrestres, control de rutas y revisión de cámaras de seguridad en distintos puntos de la región.

Además, se abrió una investigación interna para establecer si existieron fallas en los protocolos de vigilancia o participación de cómplices internos y externos.