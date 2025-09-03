Condena transversal entre parlamentarios por vejámenes a trabajador TEA en el Hospital de Osorno: “Revela un sadismo extremo”
Por CNN Chile
03.09.2025 / 10:49
En diversos videos se puede ver como el funcionario es atado, rapado y quemado a manos de cuatro trabajadores.
Diversas autoridades y parlamentarios expresaron su rechazo a los hechos denunciados en el Hospital Base San José de Osorno, tras conocerse registros de maltratos sufridos por un trabajador con condición de espectro autista (TEA).
Los hechos ocurrieron entre 2018 y 2020. En diversos videos se puede ver como el funcionario es atado, rapado y quemado a manos de cuatro trabajadores de la unidad de informática, quienes desempeñaban las mismas funciones que la víctima.
Condena transversal
En redes sociales, parlamentarios de diversos colores políticos condenaron fuertemente el hecho, entre ellos Lorena Fries (FA), Carolina Marzán (PPD), Erika Olivera (Demócratas), Iván Flores (DC) y Emilia Schneider (FA), entre otros.
“Sus responsables deben recibir todo el peso de la ley (…) Esto no puede volver a pasarle a ningún trabajador o trabajadora”, dijo Sncheider, mientras que Fries tildó los hechos de “crueles, inhumanos y eventualmente constitutivos de tortura”.
“Hemos activado todas las medidas respectivas para exigir justicia sobre los hechos difundidos que constituyen un atentado a los derechos más esenciales; acciones que deben ser perseguidas penalmente y condenadas transversalmente”, sostuvo Marzán.
Por su parte, Celedón afirmó que lo ocurrido “revela un sadismo extremo, constitutivo de delitos de la mayor gravedad como la tortura y los apremios ilegítimos” y Olivera que “evidencia la cultura del abuso que afecta al mundo laboral en Chile”.
¿Qué dijo el Minsal?