Condena transversal entre parlamentarios por vejámenes a trabajador TEA en el Hospital de Osorno: “Revela un sadismo extremo”

Diversas autoridades y parlamentarios expresaron su rechazo a los hechos denunciados en el Hospital Base San José de Osorno, tras conocerse registros de maltratos sufridos por un trabajador con condición de espectro autista (TEA).

Los hechos ocurrieron entre 2018 y 2020. En diversos videos se puede ver como el funcionario es atado, rapado y quemado a manos de cuatro trabajadores de la unidad de informática, quienes desempeñaban las mismas funciones que la víctima.

Condena transversal

En redes sociales, parlamentarios de diversos colores políticos condenaron fuertemente el hecho, entre ellos Lorena Fries (FA), Carolina Marzán (PPD), Erika Olivera (Demócratas), Iván Flores (DC) y Emilia Schneider (FA), entre otros.

“Sus responsables deben recibir todo el peso de la ley (…) Esto no puede volver a pasarle a ningún trabajador o trabajadora”, dijo Sncheider, mientras que Fries tildó los hechos de “crueles, inhumanos y eventualmente constitutivos de tortura”.

“Hemos activado todas las medidas respectivas para exigir justicia sobre los hechos difundidos que constituyen un atentado a los derechos más esenciales; acciones que deben ser perseguidas penalmente y condenadas transversalmente”, sostuvo Marzán.

Por su parte, Celedón afirmó que lo ocurrido “revela un sadismo extremo, constitutivo de delitos de la mayor gravedad como la tortura y los apremios ilegítimos” y Olivera que “evidencia la cultura del abuso que afecta al mundo laboral en Chile”.

¡Los acosadores, encubridores y las autoridades de la época deben responder! @SSaludOsorno pic.twitter.com/elcfTrvcBO — Erika Olivera Diputada, OLY (@erikaoliverad) September 3, 2025

Lo ocurrido en el Hospital Regional de Osorno revela un sadismo extremo, constitutivo de delitos de la mayor gravedad como la tortura y los apremios ilegítimos. Sus autores y cómplices son criminales que carecen de toda humanidad. Los responsables directos e indirectos deben… — Roberto Celedón Fernández (@RobertoCeledonF) September 2, 2025

Lo ocurrido en el Hospital de Osorno es gravísimo. Mucho más grave que esto haya ocurrido hace varios años y las autoridades no hagan nada. Insistimos que los sumarios en salud tienen una lentitud inaceptable. — Alejandro Bernales 🇨🇱 (@abernales) September 3, 2025

Como autora de la ley de autismo, y miembro de la comisión de personas mayores y con discapacidad, sumando un profundo dolor, condenar categóricamente la denuncia que hemos conocido sobre torturas inhumanas en contra de un funcionario del Hospital base de #Osorno

Hemos activado… pic.twitter.com/a34SsL2lgb — Carolina Marzán Diputada (@carolamarzan) September 3, 2025

Los hechos denunciados en el Hospital de Osorno son de la máxima gravedad y sus responsables deben recibir todo el peso de la ley. Vamos a oficiar desde la Comisión de DDHH al INDH, al servicio de salud de Osorno y a la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Esto no puede volver a… pic.twitter.com/vaLC30IEv2 — Emilia Schneider (@emischneiderv) September 2, 2025

Los hechos ocurridos en el Hospital de Osorno contra un joven en el espectro autista son crueles, inhumanos y eventualmente constitutivos de tortura. Deben investigarse y sancionarse. Por eso urge una Ley Antidiscriminación real en Chile. pic.twitter.com/fEWmaRusad — Lorena Fries (@lorenafriesm) September 2, 2025

Qué tipo de bestias abusivas son estos “funcionarios” del Hospital de #Osorno que apatotados y con abominables ventajas se ensañan con una persona TEA.

Reclamo justicia y máximo rigor de castigo administrativo y penal para viles abusadores.

Atención @Minsal y @FiscaliadeChile… pic.twitter.com/FhBLG09qBM — Iván Flores García (@ifloressenador) September 3, 2025

¿Qué dijo el Minsal?