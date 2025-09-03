País denuncia

Condena transversal entre parlamentarios por vejámenes a trabajador TEA en el Hospital de Osorno: “Revela un sadismo extremo”

Por CNN Chile

03.09.2025 / 10:49

{alt}

En diversos videos se puede ver como el funcionario es atado, rapado y quemado a manos de cuatro trabajadores.

Diversas autoridades y parlamentarios expresaron su rechazo a los hechos denunciados en el Hospital Base San José de Osorno, tras conocerse registros de maltratos sufridos por un trabajador con condición de espectro autista (TEA).

Los hechos ocurrieron entre 2018 y 2020. En diversos videos se puede ver como el funcionario es atado, rapado y quemado a manos de cuatro trabajadores de la unidad de informática, quienes desempeñaban las mismas funciones que la víctima.

Condena transversal

En redes sociales, parlamentarios de diversos colores políticos condenaron fuertemente el hecho, entre ellos Lorena Fries (FA), Carolina Marzán (PPD), Erika Olivera (Demócratas), Iván Flores (DC) y Emilia Schneider (FA), entre otros.

Sus responsables deben recibir todo el peso de la ley (…) Esto no puede volver a pasarle a ningún trabajador o trabajadora”, dijo Sncheider, mientras que Fries tildó los hechos de “crueles, inhumanos y eventualmente constitutivos de tortura”.

“Hemos activado todas las medidas respectivas para exigir justicia sobre los hechos difundidos que constituyen un atentado a los derechos más esenciales; acciones que deben ser perseguidas penalmente y condenadas transversalmente”, sostuvo Marzán.

Por su parte, Celedón afirmó que lo ocurrido “revela un sadismo extremo, constitutivo de delitos de la mayor gravedad como la tortura y los apremios ilegítimos” y Olivera que “evidencia la cultura del abuso que afecta al mundo laboral en Chile”.

¿Qué dijo el Minsal?

DESTACAMOS

País Dirección La Moneda: Las explicaciones de Lautaro Carmona a los presidentes del oficialismo en una secreta reunión en casa de Paulina Vodanovic

LO ÚLTIMO

País La caída de un magistrado: Juez de Rancagua es condenado por abuso sexual ocurrido en 2018
Condena transversal entre parlamentarios por vejámenes a trabajador TEA en el Hospital de Osorno: “Revela un sadismo extremo”
Presidente Boric designa a nuevos embajadores de Chile en Suiza y en la Organización de Estados Americanos: ¿Quiénes son?
Comando de Jara responde al "estado préstamo" de Kast: "Pone una incertidumbre en algo muy sentido" para la ciudadanía
Cardi B es absuelta en caso civil por presunta agresión a una guardia de seguridad
Reporte de la Fiscalía revela que en 2024 hubo 49 asesinatos en cárceles: Cifra representa aumento de 36% en relación al 2023