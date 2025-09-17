Concurso de payas dieciocheras: 60 personas son premiadas con viajes gratis en el transporte público por el resto del 2025

"Recibimos payas ingeniosas, que demostraron un fuerte sentido de pertenencia hacia el transporte público de Santiago", destacaron las autoridades.

Red Movilidad anunció la lista de ganadores del primer concurso de payas dieciocheras.

Los 60 afortunados serán premiados con viajes gratis por lo que queda del 2025 en el transporte público de Santiago, es decir, buses RED, Metro de Santiago y Tren Nos-Estación Central.

El Ministerio de Transportes informó que más de 1.100 personas se sumaron al llamado, que consistía en crear payas que promovieran el uso, pago y cuidado del transporte público, y enviarlas a la cuenta de Instagram de Red Movilidad. Debido al éxito de la iniciativa, se extendió su duración hasta el pasado lunes 15, permitiendo que más personas pudieran participar.

“Desde el Gobierno estamos muy orgullosos de la gran participación y del esfuerzo que hicieron cientos de personas al crear sus payas, vinculando la identidad y picardía chilena con el correcto uso de nuestro transporte público, que está a la vanguardia de Latinoamérica y el mundo”, destacó el ministro Juan Carlos Muñoz.

También comentó que el concurso “es un llamado a utilizar el transporte público para celebrar en estas Fiestas Patrias. Junto a esta iniciativa, hacemos un llamado a la responsabilidad, a no mezclar alcohol con la conducción y respetar las normas de tránsito”.

Por su parte, la directora del DTPM, Paola Tapia, señaló que “recibimos payas ingeniosas, que demostraron un fuerte sentido de pertenencia hacia el transporte público de Santiago, que sigue avanzando con la incorporación de 1.800 nuevos buses eléctricos para este año y que obtuvo la mejor evaluación ciudadana de su historia con nota 5,5, según el último Estudio de Satisfacción Empresas Operadoras 2025″.

El concurso se realizó mediante una alianza público-privada entre el Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM) del Ministerio de Transportes, con las empresas Movired, Globe, MetroMuv, Mercado Pago, PagoYa! y BancoEstado.

Revisa la lista de ganadores aquí