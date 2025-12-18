Conaf informa sobre incendios forestales en combate: En San Pedro hay más de 2 mil hectáreas afectadas
Por CNN Chile
18.12.2025 / 16:09
Hasta ahora hay incendios forestales en las regiones de Ñuble, Biobío, Valparaíso y Metropolitana.
La Corporación Nacional Forestal (Conaf) entregó un balance sobre los principales incendios forestales que se mantienen en combate en el país.
Hasta el momento, hay incendios vigentes en las regiones de Ñuble, Biobío, Valparaíso y Metropolitana.
En Ñuble, el incendio “El Quillay” en Chillán Viejo ha afectado 150 hectáreas. Hay alerta roja comunal.
Trabajan en el lugar 4 técnicos, 3 brigadas, 2 camiones cisterna y 1 maquinaria pesada de Conaf, además de Bomberos.
En el Biobío, el incendio “Colonia Santa Fe” en Los Ángeles ha consumido 104 hectáreas.
En Valparaíso, los equipos de emergencia combaten el incendio “Bucalemito” en Santo Domingo, donde hay 350 hectáreas afectadas.
Trabajan en el lugar 8 técnicos, 9 brigadas, 1 maquinaria pesada y 1 camión cisterna de Conaf, junto a cinco compañías de Bomberos.
En la Región Metropolitana está vigente el incendio “Quilamuta” en San Pedro de Melipilla, el cual ha dejado 2.321 hectáreas afectadas.
En el lugar hay 9 técnicos, 7 brigadas, 2 helicópteros, 2 maquinarias pesadas y 2 camiones cisterna de Conaf, junto a 2 brigadas del Ejército.