Conaf denuncia tala ilegal de bosque nativo en el Biobío: Se cortaron ejemplares de roble, aromo, lingue y avellanillo

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) denunció ante el Ministerio Público la tala ilegal de bosque nativo en los sectores Canelo Sur y Los Opazo del Parque Nacional Nonguén en Chiguayante (Región del Biobío).

La acción judicial se funda en antecedentes recopilados por personal de guardaparques y equipos de fiscalización de Conaf, quienes “constataron la corta no autorizada de 29 ejemplares de roble (Nothofagus obliqua), dos de aromo (Acacia melanoxylon), un lingue (Persea lingue) y un avellanillo (Lomatia dentata), todos adultos y en buen estado sanitario”.

Además, durante la inspección se evidenciaron daños a la vegetación arbustiva, lo que afectó a especies en categoría de conservación, como el naranjillo (Citronella mucronata) y el michay (Berberis negeriana), junto con “huellas de vehículos, restos de basura y rastros de desplazamiento de madera, lo que evidencia un ingreso con fines de extracción ilegal”.

El primer aviso sobre estas acciones fue entregado por vecinos del sector, quienes apuntaron a ruidos de motosierras y movimientos de vehículos en horarios no habituales.

El director regional de Conaf Biobío, Esteban Krause, afirmó que “la tala ilegal dentro del Parque Nacional Nonguén es un hecho inaceptable y profundamente indignante. No solo se destruye bosque nativo de alto valor ecológico, sino que se atenta directamente contra un patrimonio natural que pertenece a todas y todos los habitantes de la Región del Biobío”.

“No permitiremos que estos actos queden impunes: hemos redoblado los esfuerzos de vigilancia y pondremos a disposición de las autoridades competentes todos los antecedentes necesarios para identificar y sancionar a los responsables”, añadió.

Conaf señaló que el Parque Nacional Nonguén “es una de las principales reservas de bosque nativo del centro-sur de Chile. Alberga especies endémicas y protegidas, y cumple un rol esencial en la conservación de la biodiversidad y en la provisión de servicios ecosistémicos que benefician a toda la cuenca del Gran Concepción”.