País incendios forestales

Conaf entrega balance: Incendio forestal en Las Condes ha consumido 800 hectáreas

Por Valentina Sánchez Cárdenas

30.12.2025 / 16:48

{alt}

En el lugar trabajan brigadas de Conaf junto a compañías de Bomberos y una Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (Brife) del Ejército.

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) entregó un balance de los incendios forestales que se desarrollan en parte del país.

Hasta las 14:45 de este martes, cinco incendios forestales se mantienen en combate en el país. De ese total, solo el de Las Condes está con alerta vigente.

Preliminarmente, el siniestro ha consumido 800 hectáreas.

Lee también: Incendios forestales: Autoridades llaman a no tener conductas de riesgo para evitar nuevos focos

Trabajan en el lugar 8 técnicos, 6 brigadas, 3 helicópteros, 2 aviones cisterna, 1 avión de coordinación, 1 camión cisterna y 1 maquinaria pesada de Conaf; además de 2 compañías de Bomberos y una Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (Brife) del Ejército.

Los otros cuatro incendios activos son:

  • Pitrufquén, en La Araucanía: 7 hectáreas
  • Purén, en La Araucanía: 2 hectáreas
  • Lautaro, en La Araucanía: 2 hectáreas
  • San Clemente, en el Maule: 0,2 hectáreas

DESTACAMOS

Servicios Acreencias bancarias: ¿Cómo revisar si tienes dinero olvidado y qué pasa si no lo cobras?

LO ÚLTIMO

Programas completos Año nuevo 2026: ¿Cómo estará el tiempo? | CNN Tiempo
Conaf entrega balance: Incendio forestal en Las Condes ha consumido 800 hectáreas
Nintendo logra multa contra tienda peruana por importar peluches falsificados de Pokémon
Gobierno designa a Macarena Cortés como primera directora del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia
Israel revoca licencias a 37 ONG en Gaza, incluida Médicos Sin Fronteras, por presuntos vínculos con el terrorismo
Bukele afirma que le gustaría seguir “diez años más” gobernando en El Salvador