Conaf entrega balance: Incendio forestal en Las Condes ha consumido 800 hectáreas

En el lugar trabajan brigadas de Conaf junto a compañías de Bomberos y una Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (Brife) del Ejército.

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) entregó un balance de los incendios forestales que se desarrollan en parte del país.

Hasta las 14:45 de este martes, cinco incendios forestales se mantienen en combate en el país. De ese total, solo el de Las Condes está con alerta vigente.

Preliminarmente, el siniestro ha consumido 800 hectáreas.

Trabajan en el lugar 8 técnicos, 6 brigadas, 3 helicópteros, 2 aviones cisterna, 1 avión de coordinación, 1 camión cisterna y 1 maquinaria pesada de Conaf; además de 2 compañías de Bomberos y una Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (Brife) del Ejército.

#Ahora: Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales #BRIFEs del Regimiento Policía Militar N°1 “Santiago” están desplegadas en la zona general de San Carlos de Apoquindo #LasCondes, apoyando tareas de mitigación del incendio forestal que se activó en este sector y que ha… pic.twitter.com/C8lk5GRBw9 — Ejército de Chile (@Ejercito_Chile) December 30, 2025

Los otros cuatro incendios activos son:

Pitrufquén, en La Araucanía: 7 hectáreas

7 hectáreas Purén, en La Araucanía: 2 hectáreas

2 hectáreas Lautaro, en La Araucanía: 2 hectáreas

2 hectáreas San Clemente, en el Maule: 0,2 hectáreas