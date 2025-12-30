Conaf entrega balance: Incendio forestal en Las Condes ha consumido 800 hectáreas

Acreencias bancarias: ¿Cómo revisar si tienes dinero olvidado y qué pasa si no lo cobras?
En el lugar trabajan brigadas de Conaf junto a compañías de Bomberos y una Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (Brife) del Ejército.
La Corporación Nacional Forestal (Conaf) entregó un balance de los incendios forestales que se desarrollan en parte del país.
Hasta las 14:45 de este martes, cinco incendios forestales se mantienen en combate en el país. De ese total, solo el de Las Condes está con alerta vigente.
Preliminarmente, el siniestro ha consumido 800 hectáreas.
Trabajan en el lugar 8 técnicos, 6 brigadas, 3 helicópteros, 2 aviones cisterna, 1 avión de coordinación, 1 camión cisterna y 1 maquinaria pesada de Conaf; además de 2 compañías de Bomberos y una Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (Brife) del Ejército.
#Ahora: Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales #BRIFEs del Regimiento Policía Militar N°1 “Santiago” están desplegadas en la zona general de San Carlos de Apoquindo #LasCondes, apoyando tareas de mitigación del incendio forestal que se activó en este sector y que ha… pic.twitter.com/C8lk5GRBw9
— Ejército de Chile (@Ejercito_Chile) December 30, 2025
Los otros cuatro incendios activos son:
🔴#BALANCE | Hasta las 14:45 horas, 5 incendios forestales se mantienen en combate en el país, de los cuales solo el de Las Condes se encuentra con alerta vigente:
▶️ Incendio Plaza Sur, comuna de Las Condes, región Metropolitana
📌Superficie preliminar: 800 hectáreas.… pic.twitter.com/rR7TylOUeI
— CONAF – Corporación Nacional Forestal (@conaf_minagri) December 30, 2025
