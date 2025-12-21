Conaf alerta por incendios forestales y advierte: “El 99,7% de los siniestros en Chile son provocados por las personas”

Desde el organismo insistieron en que la prevención y la denuncia oportuna siguen siendo las herramientas más efectivas para enfrentar una temporada que, nuevamente, se anticipa desafiante en materia de incendios forestales.

Con el comienzo de la temporada de verano, también se intensifican las medidas de prevención frente a los incendios forestales, un riesgo que aumenta de forma considerable en distintas regiones del país debido a las altas temperaturas y las condiciones climáticas propias de la época.

Desde la Corporación Nacional Forestal (CONAF) advirtieron que el 99,7% de los incendios forestales en Chile son provocados por la acción humana, ya sea por negligencia o de manera intencional, lo que refuerza la necesidad de extremar los cuidados y evitar conductas de riesgo que puedan derivar en emergencias de gran magnitud.

En ese contexto, el organismo reiteró el llamado a la ciudadanía a actuar con responsabilidad y a dar aviso inmediato a los equipos de emergencia ante cualquier indicio de fuego o presencia de humo. Para ello, recordó los números habilitados:

130: CONAF

132: Bomberos

133: Carabineros

134: Policía de Investigaciones

Recomendaciones clave para evitar incendios

CONAF entregó una serie de medidas preventivas destinadas a reducir la ocurrencia de incendios forestales y minimizar los riesgos asociados al fuego, especialmente en sectores rurales y zonas cercanas a vegetación:

Eliminar hojas secas y residuos acumulados en techos, canaletas y desagües.

No quemar basura, optando por depositarla en contenedores autorizados.

Extremar precauciones con herramientas que generen chispas, ya que su uso cerca de pastizales u objetos inflamables puede provocar focos de incendio.

Proyecciones complejas para los próximos meses

El director de CONAF, Rodrigo Illesca, abordó este escenario en conversación con T13, donde adelantó que la temporada que se avecina presenta proyecciones “complejas”, especialmente entre los meses de enero y marzo.

Según explicó, estas condiciones responden, en gran medida, a factores meteorológicos, como altas temperaturas, baja humedad y viento, que incrementan el riesgo de propagación del fuego.