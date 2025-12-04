Conaf actualizó información sobre uso del fuego como quema controlada: Cinco regiones modificaron su estatus

Las regiones tendrán suspendido el uso del fuego a nivel regional hasta marzo de 2026.

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) actualizó el listado sobre la situación del uso del fuego como quema controlada a nivel nacional.

Con esto, cinco regiones modificaron su estatus debido a la suspensión de la utilización de esta herramienta para el manejo de la vegetación. Se trata de Coquimbo, O’Higgins, Los Ríos, Los Lagos y Magallanes.

De esa manera, la actualización aplicará de la siguiente manera:

Región de Coquimbo: suspendido el uso del fuego a nivel regional hasta el 31 de marzo de 2026

suspendido el uso del fuego a nivel regional hasta el 31 de marzo de 2026 Región de O’Higgins: suspendido el uso del fuego a nivel regional hasta el 28 de febrero de 2026

suspendido el uso del fuego a nivel regional hasta el 28 de febrero de 2026 Región de Los Ríos: suspendido el uso del fuego a nivel regional hasta el 15 de marzo de 2026

suspendido el uso del fuego a nivel regional hasta el 15 de marzo de 2026 Región de Los Lagos: suspendido el uso del fuego a nivel regional hasta el 31 de marzo de 2026

suspendido el uso del fuego a nivel regional hasta el 31 de marzo de 2026 Región de Magallanes: suspendido solo en la comuna de Torres del Paine

En el resto de las regiones, el uso del fuego como quema controlada es de la siguiente manera: