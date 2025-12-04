Conaf actualizó información sobre uso del fuego como quema controlada: Cinco regiones modificaron su estatus
04.12.2025 / 08:39
Las regiones tendrán suspendido el uso del fuego a nivel regional hasta marzo de 2026.
La Corporación Nacional Forestal (Conaf) actualizó el listado sobre la situación del uso del fuego como quema controlada a nivel nacional.
Con esto, cinco regiones modificaron su estatus debido a la suspensión de la utilización de esta herramienta para el manejo de la vegetación. Se trata de Coquimbo, O’Higgins, Los Ríos, Los Lagos y Magallanes.
De esa manera, la actualización aplicará de la siguiente manera:
- Región de Coquimbo: suspendido el uso del fuego a nivel regional hasta el 31 de marzo de 2026
- Región de O’Higgins: suspendido el uso del fuego a nivel regional hasta el 28 de febrero de 2026
- Región de Los Ríos: suspendido el uso del fuego a nivel regional hasta el 15 de marzo de 2026
- Región de Los Lagos: suspendido el uso del fuego a nivel regional hasta el 31 de marzo de 2026
- Región de Magallanes: suspendido solo en la comuna de Torres del Paine
En el resto de las regiones, el uso del fuego como quema controlada es de la siguiente manera:
- Región de Arica y Parinacota: Permite uso del fuego | Se debe tramitar el comprobante de aviso de quema en las oficinas habilitadas para el trámite
- Región de Tarapacá: Permite uso del fuego | Se debe tramitar el comprobante de aviso de quema en las oficinas habilitadas para el trámite
- Región de Antofagasta: Permite uso del fuego | Se debe tramitar el comprobante de aviso de quema en las oficinas habilitadas para el trámite
- Región de Atacama: Restringe uso del fuego | Alcance regional, suspendido hasta el 31 de marzo de 2026
- Región de Coquimbo: Restringe uso del fuego | Alcance regional, suspendido hasta el 31 de marzo de 2026
- Región de Valparaíso: Restringe uso del fuego | Alcance regional, suspendido hasta el 31 de mayo de 2026
- Región Metropolitana: Permite uso del fuego | Se debe tramitar el comprobante de aviso de quema en las oficinas habilitadas para el trámite
- Región de O’Higgins: Restringe uso del fuego | Alcance regional, suspendido hasta el 28 de febrero de 2026
- Región del Maule: Restringe uso del fuego | Alcance regional, suspendido hasta el 31 de marzo de 2026
- Región de Ñuble: Restringe uso del fuego | Se restringe desde el 20 de noviembre de 2025 y hasta que las condiciones sean favorables para realizar quemas controladas
- Región del Biobío: Restringe uso del fuego | Se restringe desde el 13 de noviembre de 2025 y hasta que las condiciones sean favorables para realizar quemas controladas
- Región de La Araucanía: Permite uso del fuego | Se debe tramitar el comprobante de aviso de quema en las oficinas habilitadas para el trámite
- Región de Los Ríos: Restringe uso del fuego | Alcance regional, suspendido hasta el 15 de marzo de 2026
- Región de Los Lagos: Restringe uso del fuego | Alcance regional, suspendido hasta el 31 de marzo de 2026
- Región de Aysén: Restringe uso del fuego | Alcance regional, suspendido hasta el 31 de marzo de 2026
- Región de Magallanes: Permite uso del fuego | Suspendido solo en la comuna de Torres del Paine