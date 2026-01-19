Conaf actualiza y sube a 34 los incendios en combate

La información corresponde a los incendios activos hasta las 17:00 horas.

La tarde de este lunes, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) entregó un balance por los incendios forestales que afectan el país, elevando a 34 los incendios en combate.

“Hasta las 17:00 horas, 34 incendios forestales se mantienen en combate por parte de CONAF y equipos de emergencia de otras instituciones”, señalaron en redes sociales.

Los megaincendios originados el sábado han destruido hasta ahora más de 30.000 hectáreas en las regiones de Biobío y Ñuble, dejando un saldo hasta el momento de 19 fallecidos.

Detalles de los incendios con alerta roja

Región de La Araucanía:

Incendio Conoco Chico (comuna de Temuco) – Superficie preliminar: 50 hectáreas, bajo Alerta Roja Comunal.

Incendio Lingue Bajo (comuna de Lumaco) – Superficie preliminar: 1 hectárea, bajo Alerta Roja Comunal.

Incendio Santa Cruz (comuna de Collipulli) – Superficie preliminar: 657 hectáreas, bajo Alerta Roja Comunal.

Incendio Aboyanco (comuna de Angol) – Superficie preliminar: 750 hectáreas, bajo Alerta Roja Comunal.

Región del Biobío (toda la región bajo Alerta Roja Regional):

Incendio Trinitarias (comuna de Concepción) – Superficie preliminar: 14.187 hectáreas

Incendio Rancho Chico (comuna de Concepción) – Superficie preliminar: 6.154 hectáreas

Incendio Rucahue Sur (comuna de Laja) – Superficie preliminar: 2.999 hectáreas

Región de Ñuble (toda la región bajo Alerta Roja Regional):

Incendio Forestal Rahuil Bajo (comuna de Ránquil) – Superficie preliminar: 500 hectáreas

Incendio Forestal Monte Negro (comuna de Quillón) – Superficie preliminar: 1.500 hectáreas

Incendio Forestal El Cardal (comuna de Pinto) – Superficie preliminar: 666,9 hectáreas

Incendio Forestal El Manzano (comuna de San Nicolás) – Superficie preliminar: 361 hectáreas

Incendio Forestal Perales Biobío (comuna de Ránquil) – Superficie preliminar: 4.350 hectáreas

Incendio Forestal Reserva Ñuble (comuna de Pinto) – Superficie preliminar: 36,2 hectáreas

Región de O’Higgins: