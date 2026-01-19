País incendios forestales

Conaf actualiza y baja a 31 los incendios en combate

Por CNN Chile

19.01.2026 / 18:02

La información corresponde a los incendios activos hasta las 19:30 horas.

La tarde de este lunes, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) entregó un balance por los incendios forestales que afectan el país, bajando a 31 los incendios en combate.

“Hasta las 19:30 horas, 31 incendios forestales se mantienen en combate por parte de CONAF y equipos de emergencia de otras instituciones”, señalaron en redes sociales.

Los megaincendios originados el sábado han destruido hasta ahora más de 30.000 hectáreas en las regiones de Biobío y Ñuble, dejando un saldo hasta el momento de 19 fallecidos.

Detalles de los incendios con alerta roja

Región de La Araucanía (toda la región bajo Alerta Roja Regional):

  • Incendio Conoco Chico (comuna de Temuco): 212 hectáreas
  • Incendio Bolilche (comuna de Nueva Imperial): 75 hectáreas.
  • Incendio Lingue Bajo (comuna de Lumaco): 200 hectárea
  • Incendio Santa Cruz (comuna de Collipulli): 657 hectáreas
  • Incendio Aboyanco (comuna de Angol): 750 hectáreas

Región del Biobío (toda la región bajo Alerta Roja Regional):

  • Incendio Trinitarias (comuna de Concepción): 14.187 hectáreas
  • Incendio Rancho Chico (comuna de Concepción): 6.154 hectáreas
  • Incendio Rucahue Sur (comuna de Laja): 2.999 hectáreas

Región de Ñuble (toda la región bajo Alerta Roja Regional):

  • Incendio Forestal Rahuil Bajo (comuna de Ránquil): 500 hectáreas
  • Incendio Forestal Monte Negro (comuna de Quillón): 1.500 hectáreas
  • Incendio Forestal El Cardal (comuna de Pinto): 666,9 hectáreas
  • Incendio Forestal El Manzano (comuna de San Nicolás): 361 hectáreas
  • Incendio Forestal Perales Biobío (comuna de Ránquil): 4.350 hectáreas
  • Incendio Forestal Reserva Ñuble (comuna de Pinto): 36,2 hectáreas

Región de O’Higgins:

  • Incendio Forestal Fundo La Palma (comuna de San Fernando): 10 hectáreas, bajo Alerta Roja Comunal.

